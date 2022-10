Dante, secondo Pupi Avati

di Giovanna D'Arbitrio



Credo che la visione film di Pupi Avati richieda unadeguata conoscenza non solo delle opere, ma anche della vita di Dante, il Sommo Poeta in verit molto amato dalla sottoscritta fin dallepoca in cui a scuola studiava la Divina Commedia e le altre opere, imparandone a memoria i versi pi belli e significativi che ancor oggi riaffiorano, mai dimenticati, in particolari situazioni.A quanto pare da pi di 20 anni Pupi Avati sognava di realizzare un film che rivelasse ci che non era stato mai raccontato su Dante, unimmagine molto diversa da quella offerta da scuola e cultura ufficiale: un Dante molto concreto e terreno che ama con passione e non solo a livello spirituale, che va in guerra, che entra in politica e che per le sue idee viene esiliato. E anche se numerosi sono i riferimenti del regista alle sue immortali opere, la dimensione umana che viene sottolineata nel film.Nellopera di Pupi Avati Giovanni Boccaccio (), primo biografo di Dante impegnato nella stesura del, che ne ripercorre la vita: siamo nel 1350 e dopo la morte di Dante (interpretato da), Boccaccio riceve il compito di consegnare a Suor Beatrice, la figlia, 10 fiorini d'oro come "" e pertanto si mette in viaggio per ripercorrere i luoghi dove Dante aveva trascorso il suo esilio, 20 anni segnati dalla sofferenza dopo lingiusta condanna inflitta sia a lui che ai suoi figli maschi, fuggiti a loro volta da Firenze. I 10 fiorini, quindi, sono un risarcimento simbolico per la confisca dei beni e l'iniqua condanna.Durante il tragitto verso il monastero di Santo Stefano degli Ulivi, Boccaccio incontrer diverse persone che gli riveleranno maggiori dettagli della vita del sommo poeta, dettagli che gli consentiranno di narrarne la storia ai posteri. Intessuti nella trama della sua vita, i versi sublimi e gli indimenticabili personaggi della Divina Commedia evidenziano il legame tra opere ed eventi vissuti.La ricostruzione storica e letteraria del regista senzaltro accurata, radicata nello studio delle opere dantesche e degli eventi dellepoca con il supporto di storici e dantisti che hanno illustrato il quadro storico del 1300.Il viaggio di Boccaccio che va avanti e indietro nel tempo con molti flashback, anche unopportunit per rivisitare luoghi antichi del nostro paese, tra borghi, castelli, chiesette e affreschi dell'Italia centrale, spesso esclusi dai consueti itinerari turistici.Ottimo il cast includente, oltre ai gi citati interpreti,(Beatrice),(Abate di Vallombrosa),(Donato degli Albanzani),(Rigattiera),(Piero Giardina),(Bonifacio VIII),(Gemma Donati),(Guido Cavalcanti),(Alighiero di Bellincione),(Meneghino Mezzani),(Gemma Donati anziana) e(Donna gozzuta).Notevoli la colonna sonora di, e la fotografia diTra i numerosi film di Pupi Avati ricordiamo: La casa dalle finestre che ridono (1976), Aiutami a sognare (1981), Una gita scolastica (1983), Festa di laurea (1985), Regalo di Natale (1986), Ultimo minuto (1987), Sposi (1987), Storia di ragazzi e di ragazze (1989), Fratelli e sorelle (1991), Magnificat (1993), Dichiarazioni d'amore (1994), L'amico d'infanzia (1994), L'arcano incantatore (1997), Il testimone dello sposo (1998), La via degli angeli (1999), I cavalieri che fecero l'impresa (2001), Il cuore altrove (2003), La rivincita di Natale (2004), Ma quando arrivano le ragazze? (2005), La seconda notte di nozze (2005), La cena per farli conoscere (2006), Il nascondiglio (2007), Il pap di Giovanna (2008), Gli amici del bar Margherita (2009), Il figlio pi piccolo (2010), Una sconfinata giovinezza (2010), Il cuore grande delle ragazze (2011), Un ragazzo d'oro (2014), Il signor Diavolo (2019), Lei mi parla ancora (2021).Ecco un interessante intervista al regista: