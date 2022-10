Quando Suurendonk fu più forte di Cruijff

di Mimmo Carratelli

(da: Corriere dello Sport del 04.10.2022)

Sul taccuino dei vecchi viaggi al seguito del Napoli ecco la storia di un doppio viaggio ad Amsterdam cinquant’anni fa, al tempo della Coppa delle Fiere e del Napoli di Beppe Chiappella.Ottavi di finale contro l'Ajax. Andammo ad Amsterdam con l’esile vantaggio di un gol di Manservisi al “San Paolo” nella partita d’andata. C’era la neve, i canali erano gelati e la gente passava disinvoltamente da una riva all’altra sulla lastra di ghiaccio. Non si giocò.In piazza Dam, col collega Giuseppe Pacileo, prendemmo dalle rastrelliere un paio di biciclette e andammo a curiosare nel Red Light District tra le vetrine delle prostitute.La sera, in un night, una stupenda thailandese dai capelli nerissimi con riflessi azzurri eccitò la fantasia di un illustre tifoso al seguito, un commercialista napoletano, che l’aspettò in albergo come la furbona aveva promesso.Nell’attesa, il commercialista si profumò in maniera sconsiderata profumando l’intero albergo. Peppone Chiappella rideva come un matto. Peppe Covino, medico sociale e persona indimenticabile, passeggiò nervosamente nella hall perché non aveva trovato un casinò dove giocare. Ciccio Degni tirava scherzi a Romoletto Acampora.La thailandese non si fece mai viva. Con Pacileo ci concedemmo una straordinaria cena nel locale più esclusivo di Amsterdam, “” (“Swarte Schaep”, indimenticabile) e non avemmo il coraggio di allegare il conto da nababbi nel rimborso-spese dei nostri giornali. Eravamo una banda di amici al seguito del Napoli.Tornammo ad Amsterdam quindici giorni dopo. La primavera aveva sgelato i canali, la città era fantastica. L’Ajax era all’inizio della sua leggenda. Giocavano Cruijff e Krol. La partita non andò male, però ci mancava Altafini infortunato. Segnò Swart e il Napoli tenne lo 0-1 fidando nei supplementari e nella monetina.Con Pacileo eravamo nella fila più alta della tribuna stampa a contatto, alle nostre spalle, con indemoniate tifose (anziane) che ci bersagliavano con le loro borsette mentre picchiavamo sulla macchina per scrivere (non c’erano i computer, non c’erano i telefonini).Incoraggiati dalla buona prestazione degli azzurri cominciammo ad abbozzare i nostri “pezzi” con un certo ottimismo. Ma, nei supplementari, entrò un devastante Suurendonk che in quattro minuti fece tre gol a Zoff (109’, 113’, 116’) con Panzanato travolto dall’anonimo e scatenato olandese.Dovendo riscrivere gli articoli preparati con troppo ottimismo, sacramentammo da matti con Pacileo, sempre bersagliati dalle borsette. A quel tempo, centralinisti amici dei Telefoni di Stato ci agevolavano aprendoci la comunicazione con i giornali per tutta la partita e si godevano in diretta le nostre osservazioni.Quei centralinisti, a nostra insaputa, inserivano nel collegamento telefonico anche le case di alcuni giocatori del Napoli e le mogli potevano seguire “in diretta” i nostri commenti. Al ritorno da Amsterdam, la moglie di un giocatore si mostrò sorpresa. Ci disse: “”. Aveva udito tutte le nostre parolacce al momento del naufragio del Napoli. Ma non aveva udito le parolacce di Zoff ripetutamente trafitto.Il Napoli giocò con Zoff; Nardin, Pogliana; Monticolo, Panzanato, Vianello; Bosdaves, Juliano, Manservisi, Bianchi, Barison. L’Ajax schierò Bals; Krol, Hulsoff, Vasovic, Suurbier; Muhren, Cruijff, Rijnders; Van Dijk, Swart, Keizer.