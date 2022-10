Il Napoli travolge l’Ajax ad Amsterdam

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 05.10.2022)

Vittoria netta, chiara, lampante, clamorosa del Napoli ad Amsterdam. Travolto e abbattuto l'Ajax (6-1) dalla superiorità tecnica degli azzurri. Non c'è stata mai partita.In Champions, per il Napoli è una vendemmia. Quattro gol al Liverpool, tre ai Rangers, sei all'Ajax. Il Napoli ha giocato da grande squadra, padrone del campo, dell'avversario e del suo splendido destino. Ha giocato con una sicurezza disarmante. L'Ajax è rimasto a guardare.Nel primo tempo tre gol, due gol sfiorati (Raspadori e Kvaratskhelia), una parata decisiva del portiere Pasveer sulla conclusione di Zielinski. Nella ripresa, il tornado azzurro è continuato. Altri tre gol, una paratona di Pasveer sul tiro di Rrahmani, un gol sfiorato da Lozano, la traversa di Ndombele nel finale.L'Ajax ha impostato il match uomo contro uomo. L'ha inevitabilmente perso per la superiore qualità degli azzurri. Il successo in Olanda spalanca al Napoli l'accesso agli ottavi di finale.La mossa di Spalletti è stato il lancio di Lozano contro Blind, il difensore peggiore dell'Ajax. Lozano ha spopolato e incenerito l'avversario. Gli è mancato solo il gol, sfiorandolo nella ripresa.Il Napoli è stato superiore in ogni duello. Raspadori ha disintegrato la difesa olandese. Due gol e l'assist per la quinta rete. Lobotka ha stradominato annichilendo il controllo di Berghuis. Anguissa ha travolto Taylor ed ha sfoderato gli assist per il terzo e il quarto gol. Zielinski ha cancellato dal campo Alvarez segnando una splendida rete in chiusura del primo tempo nel vuoto centrale della difesa olandese, invitato al gol da Anguissa.Il centrocampo del Napoli è stato fantastico. L'Ajax si è arreso minuto dopo minuto e dopo l'illusione del vantaggio di Kudus (9'). La risposta del Napoli è stata immediata. Due gol di testa (!), altro che piccoletti, il primo di Raspadori sull'assist di Olivera (18'), il secondo di Di Lorenzo sul cross di Kvaratskhelia (33').È stata una serata fantastica. Il Napoli è tra le migliori squadre di questa Champions, giovane e brillante. L'Ajax ha avuto qualche sprazzo nel secondo tempo, ma è stato fuoco di paglia.Nella ripresa, Raspadori siglava la doppietta personale con un piatto destro al volo sull'invito di Anguissa, solito grande guerriero a centrocampo, che rubava palla alla difesa olandese. Intanto era entrato Ndombele per Zielinski (46'). Il francese di origini congolesi è entrato bene in partita a un passo dal gol nel finale (la traversa).In ombra Kvaratskhelia anche perché il gioco del Napoli ha poggiato più sulla destra. Ma il georgiano si è inserito nel tabellino dei marcatori siglando il quinto gol dopo uno scambio stretto e veloce con Raspadori.Non ha avuto problemi la difesa azzurra perché il Napoli ha sempre condotto il gioco. Baricentro alto e pressing alto. L'Ajax è stato smontato subito. Meret non ha dovuto fare grandi parate. Un'uscita bassa coraggiosa e poco più. Ha avuto un momento di incertezza nel cuore del secondo tempo, ma senza procurare danni.Spalletti (64') impiegava Simeone per Raspadori ed Elmas per Kvaratskhelia, colpito duramente a una caviglia. L'arbitro francese Letexier ha lasciato correre molti falli degli olandesi. Alla fine ha scodellato il cartellino giallo e ha espulso Tadic (74') alla seconda ammonizione.Il Napoli, mai sazio, ha concluso il match con la sesta rete con due nuovi entrati: assist di Ndombele e gol di Simeone.Ora sono tre le reti di Raspadori in Champions, tre anche per Zielinski dopo la doppietta al Liverpool. E sono due i gol di Simeone. Nelle tre partite giocate sinora sono andati a segno anche Anguissa, Politano (rigore), Ndombele ai Rangers, Di Lorenzo, Kvaratskhelia. Un vero e proprio collettivo del gol.Nella serata felice, Spalletti ha concesso una presenza in Champions al giovane Gaetano (80' per Lobotka). In campo nel finale anche Zanoli sostituendo Di Lorenzo.: Meret; Di Lorenzo (84' Zanoli); Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka (80' Gaetano); Zielinski (46' Ndombele); Lozano, Raspadori (64' Simeone); Kvaratskhelia (64' Elmas).: Pasveer, Rensch, Timber (80' Grillitsch); Bassey, Blind; Berghuis (71' Brobbey); Alvarez, Taylor (71' Klaessen); Tadic (74' espulso); Kudus, Bergwijn.: Letexier (Francia).: 9' Kudus, 18' Raspadori, 33' Di Lorenzo, 45' Zielinski, 47' Raspadori, 63' Kvaratskhelia, 81' Simeone.Ajax-Napoli 1-6Liverpool-Glasgow Rangers 2-09 punti Napoli (gol13-2)6 punti Liverpool (5-5)3 punti Ajax (6-8)0 punti Glasgow Rangers (0-9).