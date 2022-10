Quando arbitrava Concetto Lo Bello

di Adriano Cisternino



Erano i tempi delle, anche cos venivano definiti gli arbitri che oggi invece indossano spesso divise dai colori vivaci.Il calcio cambia ed cambiato davvero tanto dai tempi in cui arbitrava Concetto Lo Bello da Siracusa, il principe dei fischietti, protagonista del libro curato dal figlio Rosario - anche lui ex-arbitro internazionale e dirigente sportivo - e presentato nella prestigiosa sala dei Baroni al Maschio Agioino.Cerimonia condotta con garbo e misura giusta dal giornalista Salvatore Biazzo, presenti fra gli altri il presidente del Coni Regionale Sergio Roncelli, l'assessore allo sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, Carmine Zingarelli, con un intervento in video di Gianfranco Coppola, presidente dell'Ussi, e con la partecipazione di Corrado Ferlaino, ex-presidente del Napoli Calcio, di ex-azzurri del Napoli come Enzo Montefusco e Gianni Improta, di ex-campioni della pallanuoto come Sante Marsili e Pino Porzio e di numerosi giornalisti e sportivi.Innumerevoli e spesso divertenti gli aneddoti ricordati e riguardanti la carriera di Concetto Lo Bello, a cominciare dalla storica partita Napoli-Juventus 4-3 del 20 aprile 1958 giocata allo stadio del Vomero con circa cinquemila tifosi seduti a bordo campo sulla pista di atletica.Solo un arbitro di grande personalit poteva decidere di far giocare quella partita contravvenendo a qualsiasi regolamento e assumendosi in proprio una grande responsabilit dopo aver ammonito:Roba inimmaginabile di questi tempi, e forse anche allora: Ma don Concetto poteva permettersi questo ed altro. La gente cap che un'eventuale sospensione della partita significava ovviamente sconfitta a tavolino per 2-0.Era la Juve di Boniperti, Charles e Sivori, e il Napoli di Bugatti, Vinicio e Pesaola. Fil tutto liscio, partita incredibile, segnarono Vinicio, Greco (autogol), Brugola, Stacchini, ancora Vinicio, Montico e decisiva rete finale di Bertucco a due minuti dal novantesimo. Nessun regista avrebbe potuto immaginare uno spettacolo cos elettrizzante!Questo e tanto altro nel libro, come la realizzazione della Cittadella dello sport a Siracusa, la determinante spinta all'Ortigia di pallanuoto che giunse ai massimi livelli nazionali: l nato anche Alessandro Campagna, attuale citt della pallanuoto maschile e componente di un settebello di Rudic che ha vinto di tutto e di pi nei primi anni '90, con la partecipazione anche dei napoletani Silipo, Fiorillo, Gandolfi, D'Altrui e i fratelli Porzio.Il tutto con testimonianze di giornalisti dell'epoca ma soprattutto con decine e decine di foto con personaggi di un calcio di quei tempi mai dimenticati e di altri sport, perch Concetto Lo Bello, come sa bene chi ricorda quei tempi, stato uomo di sport nel senso totale.