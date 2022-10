Ad Amsterdam serata pirotecnica

di MIMMO CARRATELLI

(da: Roma del 04.10.2022)

Wham, bam, oh Amsterdam, yea, yea, yea, ti stordisce come nient'altro pu fare, cos cantavano quattro californiani, i Van Halen, e s'andava nella citt dei 165 canali e 1.500 ponti, i coffee shop, le biciclette di piazza Dam, crocevia del mondo tra il Palazzo Reale e il Grand Hotel Krasnapolsky.Odore di marijuana, tulipani, le discoteche e i casin di piazza Leidsplein, la suggestione di essere due metri sotto il livello del mare, van Gogh e la casa di Anna Frank. Il quartiere De Wallen con le ragazze in vetrina. Sesso, droga e rock'n'roll, la citt pi hip del mondo. E poi l'Ajax, il calcio totale e Johan Cruijff, il figlio talentuoso di mamma Neil che faceva le pulizie allo stadio.La meraviglia delle meraviglie quando andammo ad Amsterdam col Napoli di Chiappella alla fine degli anni Sessanta prendendo tre gol nei supplementari dal pi indimenticabile degli sconosciuti dell'Ajax, lo stramaledetto Rudolf Cornelius Suurendonk.Il Napoli giocava in Coppa delle Fiere. Poca gloria e molta baldoria. Jos Altafini, Omar, Juliano e Can, il petisso Pesaola, una storia preistorica vista da questo terzo millennio. In Europa si andava in gita.Tutta un'altra storia, oggi. Il Napoli di De Laurentiis otto volte in Champions, tre volte agli ottavi. Con Mazzarri, eliminato dal Chelsea. Con Sarri, eliminato dal Real Madrid. Con Ancelotti, l'ultima volta, eliminato dal Barcellona con Gattuso in panchina. Agli ottavi fu eliminato anche il Napoli di Maradona, 1990-91, dallo Spartak Mosca.Il nuovo assalto agli ottavi di Champions riparte da questo girone con Ajax, Liverpool e Glasgow Rangers. Proprio contro gli olandesi si profila un duello per i primi due posti, lasciapassare per gli ottavi, il Liverpool sembra in difficolt.Il Napoli gioca oggi ad Amsterdam, il ritorno con l'Ajax per mercoled 12. Dopo due turni, il Napoli in testa al girone A, sei punti, punteggio pieno, gol 7-1. Seguono a tre punti l'Ajax (gol 5-2) e il Liverpool (gol 3-5).Gli azzurri sono al settimo cielo, leader in Italia. L'Ajax, frenato sabato dal pareggio casalingo contro gli Eagles (1-1), squadra di medio-bassa classifica, sceso al secondo posto del campionato olandese, un punto sotto l'Alkmaar. Pensava gi al Napoli? In Champions, i lancieri hanno strapazzato i Glasgow Rangers (4-0) e hanno perso a Liverpool (1-2).L'Ajax fucina di campioni e autentica industria del calcio. Cresce e valorizza talenti per cederli a cifre milionarie. Le ultime cessioni: l'attaccante Antony per 95 milioni e il difensore Martinez per 57 al Manchester United, l'attaccante Haller al Borussia Dortmund per 31 milioni, il difensore Schuurs al Torino per 9 milioni.una squadra che si rinnova sempre all'insegna della giovinezza, giocatori ventenni sfrontati e di grande tecnica, solo pochi "anziani" in formazione, il portiere Pasveer, il difensore Blind, il centrocampista Berghuis, l'attaccante Tadic, e sono sette gli olandesi nella squadra-tipo.La previsione che si giocher alla pari. L'Ajax squadra di grande movimento, cambio di ruoli, corsa, propensione offensiva, il ghanese Kudus, 22 anni, centravanti temibile.L'allenatore Schreuder, 50 anni, olandese, gioca col 4-3-3, perno del centrocampo il messicano Alvarez. Si giocher molto sulla velocit. La padronanza del pallone un requisito assoluto dei lancieri.I trionfi in Champions dell'Ajax sono lontani, tre volte campioni d'Europa dal 1970 al 1973, con la squadra famosa di Cruijff, Krol, Suurbier, Haan, Neskens. L'ultimo successo nel 1995, in porta Van der Saar (oggi presidente del club), Rijkaard, Seedorf, i de Boer.Gloria passata, ma sempre alla ribalta, dominando la scena olandese, 36 titoli nazionali, e giocatori sotto il mirino dei grandi club, oggi l'esterno sinistro Bergwijn, 25 anni, il terzino destro Rensch, 19 anni, il difensore nigeriano Bassey, 23 anni.Gli "anziani" al proscenio sono l'attaccante Klaessen, 29 anni, il terzino sinistro Blind, 32, figlio d'arte, il serbo Tadic, 34, capitano, esterno destro offensivo.Nella "rosa" dei lancieri, il centravanti torinese Lorenzo Lucca, 22 anni, 2,01, giunto in prestito dal Pisa per un milione, riscatto a dieci milioni.Ajax e Napoli, due squadre sfrontate e ambiziose. Sar una serata pirotecnica alla Johan Cruijff Arena, 55mila posti, per una partita aperta a qualsiasi risultato. Krol in tribuna col cuore a met, biancorosso e azzurro.