Il Napoli Basket assapora l'impresa ma crolla nel finale

di Mario Triggiani



In un PalaBarbuto che ha fatto registrare il tutto esaurito per l'esordio in campionato, la Generazione Vincente Napoli Basket non ha deluso i tifosi accorsi sugli spalti riuscendo a tenere testa ai vicecampioni d'Italia della Virtus Bologna per tre quarti e mezzo, prima di capitolare quando le energie sono cominciate a mancare nelle gambe degli azzurri.Tra i partenopei ancora assente il capitano Lorenzo Uglietti, alle prese con un infortunio rimediato in amichevole due settimane fa, mentre sul finire del secondo quarto Jordan Howard si dovuto fermare per un risentimento all'adduttore della coscia sinistra.La Ge.Vi. partita subito forte, andando in doppia cifra di vantaggio gi nei primi minuti grazie ad una difesa stringente e ad una fluidit offensiva che non ha lasciato scampo agli avversari.Johnson e Howard hanno segnato ripetutamente dalla distanza, mentre sotto le plance Williams ed Agravanis hanno dominato gli avversari.Dopo aver chiuso a +20 il primo quarto, Napoli si trovata a dover gestire il vantaggio contro una squadra pi forte ed affamata di vittoria all'esordio in campionato. Gli azzurri hanno provato a contenere gli attacchi avversari, ma quando le rotazioni si sono ridotte per l'infortunio di Howard e per i problemi di falli dei lunghi della Ge.Vi non c' stato pi nulla da fare.Bologna vince con merito per quanto dimostrato alla distanza, ma i dodici punti di distacco tra le squadre non rendono onore alla maiuscola prestazione dei partenopei contro una delle squadre pi accreditate alla vittoria del campionato.Queste le parole di coach Buscaglia a fine gara:Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima, 9 ottobre, al PalaPentassuglia di Brindisi in un incontro che dir se la buona prestazione contro la Virtus stato solo frutto di una casualit oppure se questi azzurri, spinti dagli oltre tremila presenti sugli spalti, possono sognare qualcosa di pi della tranquilla salvezza indicata da dirigenza e staff tecnico come obiettivo stagionale.: Zerini 6, Howard 8, Johnson 16, Michineau 12, Dellosto, Matera, Uglietti, Williams 12, Stewart 12, Zanotti 2, Grassi, Agravanis 7.: Mannion 4, Belinelli 10, Pajola 2, Bako 8, Lundberg 11, Hackett 2, Menalo, Mickey 23, Camara, Weems 14, Ojeleye 13, Cordinier 2.