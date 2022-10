Jazz alla napoletana con Elio Coppola

di Adriano Cisternino



Da luglio a ottobre per sfuggire alla soffocante morsa del caldo di questa estate. Il progetto, promosso dale coordinato da Emilia Zamuner, era programmato infatti per luglio scorso.Ma il termometro andato troppo su, sconsigliando la realizzazione dell'iniziativa che slittata in autunno. E allora, eccoci: centralissima la sede, la chiesa Anglicana di via San Pasquale con comodo garage adiacente. Appuntamenti alle 19,45. Gioved scorso toccato a Daniele Sepe, gioved prossimo sar la volta di Elio Coppola.Sepe ed il suo gruppo hanno presentato un'accattivante scaletta imperniata sulla rivisitazione di musiche tratte dai film di Tot, idea originale che ha ispirato l'ultimo album del sassofonista napoletano che non perde occasione per manifestare la singolarit dei suoi progetti.Gioved prossimo, 6 ottobre, stessa sede e stessa ora, tocca al trio di Elio Coppola, batterista di statura internazionale, che sar in compagnia di Daniele Cordisco alla chitarra e Dario Deidda al basso.Un trio di grande spessore al quale, strada facendo, si aggiunger (come gi gioved scorso) la versatile voce di Emilia Zamuner in veste diper un omaggio ad Ella Fitzgerald.il titolo del progetto che Elio Coppola ed i suoi complici presenteranno nella suggestiva location napoletana.E gi il titolo lascia intuire una scaletta composta essenzialmente di classici americani, arrangiati per l'occasione dallo stesso Cordisco, molisano e figlio d'arte, straordinario virtuoso della chitarra, da tempo in compagnia di Elio Coppola anche su palcoscenici europei.Ma non mancheranno riferimenti alla canzone napoletana che - sottolinea il batterista di Somma Vesuviana - ha avuto da sempre una grande influenza sulla canzone americana, testimoniato anche dal comune tessuto ritmico ed armonico. Il che consentir - anticipa Coppola - una particolare fusione della celeberrimadi Di Giacomo e Costa, con la parimenti famosadi Ahmad Jamal.Si annuncia, insomma, anche per gioved prossimo un'altra serata di jazz... alla napoletana dal sapore nettamente diverso dalla precedente, anche per la diversit degli strumenti, ma egualmente godibile per la qualit degli interpreti e la scelta della scaletta.