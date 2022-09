Il meteorite azzurro sul campionato

di Mimmo Carratelli

(da: Guerin Sportivo settembre 2022)

Mina vagante, alta marea, meteorite, magico boom, lunapark, sorpresa, impresa e mariastella, attingiamo alla pi spudorata riserva di encomi e iperboli per questo nuovo Napoli che,, ha ridestato gli entusiasmi dei tempi delle squadre di Vinicio e di Sarri, per non dire il Napoli di Maradona. Fa niente che dopo i fuochi pirotecnici contro Verona e Monza, i razzi azzurri si sono un poco spenti. Lo stadio si riempie.La terra ci manca comunque sotto i piedi, viviamo un bradisismo emotivo tipico di questa citt di santi (Gennaro), poeti (Di Giacomo) e navigatori (Lauro). lestate dei miracoli, fai attenzione, nei vicoli di Napoli tutta unemozione. Grazie, Dalla. Ci siamo ripresi. Napule mille calori, tutta una vampata, un andare allo stadio,, infine (esagerando)Aurelione ha compiuto il prodigio che riusc a Benitez nove anni fa, una vagonata di acquisti eccellenti da est e da ovest come non avremmo immaginato nel clima opaco di Dimaro e Castel di Sangro nonostante fossero gi arrivati Kvaratskhelia, Kim e Olivera, ma prevaleva la nostalgia per i perduti amori, il totem Kalidou, Lorenzo-a-ggiro, Ciro settebellezze, illanguiditi dalQuando poi Aurelione (Ges e Maria!) ha piazzato gli altri colpi, Ndombele a tutto Congo, il bimbetto Raspadori met Mertens e met Dieguito a Villa Fiorito e il Simeone Cholito lindo, allora c stata la resa algida alluomo venuto da Hollywood e da Trastevere, schiacciati dal suo calciomercato senza pari, acquisti in contanti come non se lo pu permettere la gran parte dei club italiani dissestati, abile spendaccione da che era pappone e mai barbapap, come avrebbe voluto essere chiamato dai cori ingrati delle curve, aggredito dopo essere stato dal dentista, tifosi agitati con il pane duro per i suoi denti. Ai tempi romantici, su Ferlaino volavano aerei con lo striscionee scoppiavano bombe nel cortile della casa al Corso Vittorio Emanuele.Passa sui teleschermi il faccione di Cristiano Giuntoli scolpito dal Brunelleschi nel mogano africano, un volto immobile, due labbra si muovono appena, non batte ciglio, locchio profondo e lungimirante oltre le Alpi sino al Caucaso, e qui scopre, sinvaghisce, corteggia e prende il ragazzo Kvaratskhelia, una sciarada di nome, gambe a mulinello, neuroni sempre accesi, un folletto aspira-difensori, gioco essenziale, un-due-tre-gol, non si sognerebbe mai di ballare sulla mattonella. il gran colpo del buon Cristiano. Perch il Napoli di Insigne diventato presto e bene il Napoli di Kvaratskhelia.Sessantotto milioni impegnati negli otto acquisti, gi definiti, senza se, senza ma e senza apostrofo, compreso il riscatto di Anguissa (15 milioni), Kim il pi caro (18 milioni), pi 70 milioni futuri per il riscatto dei prestiti (Raspadori, Ndombele, Simeone), una rifondazione sontuosa, ma il popolo non ama il presidente che ci ha portati da Trani a Liverpool, otto volte in Champions, perch luomo non sorride mai, ha sempre un cruccio dautore, non comunica, non simpatico, non empatico, matematico, i piedi a terra e sul bilancio, laria di Cicerone incazzato, mai di un disponibile CatulloAurelione se ne frega, boria che non molla, tirer diritto, se avanzo inseguitemi, uomo dal cuore di cristallo infrangibile. Un feroce paladino. Chiama Ziz Kvaratskhelia non per affetto motorio, ma perch non riesce a pronunciare il complicato cognome georgiano. Intanto, propone questo nuovo Napoli che guadagna le prime pagine dei giornali e dei telegiornali da che era nelle ultime, scaduto a cugino tra le famose sette sorelle e tutti dicevano bih, boh, bah, e lo stesso Spalletti perplesso dichiarava:! Fa il furbo luomo di Certaldo che sussurra ai cavalli Astra e Giansy nel suo ranch sulle colline fiorentine e ha chiamato Gaetano un alpaca e vive tra gli struzzi, pi le galline del Cioni. Sa che lentusiasmo di Napoli brucia, distrae ed pronto a spegnersi al primo intoppo. Lucky cala la saracinesca della prudente attesa, si becca due pareggi, dispensa i panegirici del suo personale vernacoliere per sedare e placare, dipana i sermoni da monaco buddista con testa buddista e ornamenti di catene buddiste e saggezza toscana, se, andiamo, vediamo.Andando allArno, primo test impegnativo contro la Fiorentina di Rocco Commisso viaggiatore e di Joe Barone rampante, il Napoli regge lurto viola, spegne i fuochi dartificio, combatte e se la cava. Non era facile. Ma resta un Napoli che scoppietta e si diverte, strapazza lee i bambini fanno oh. La Fiorentina lha aggredito a randellate. Lo zero a zero stato un. Ma il successivo 1-1 col Lecce al Maradona? Cose che capitano col turn-over.Intanto,, come dicono a Forcella inneggiando a Keylor Navas, il portiere di esperienza che dice:. De Laurentiis si accontenter del secondo posto.Nel Napoli multietnico (un kosovaro, un sudcoreano, un portoghese, un camerunese, uno slovacco, due polacchi, un messicano, un nigeriano, un georgiano, un tedesco, un brasiliano, un macedone, un algerino, un norvegese, un argentino, un uruguayano e, per carit di patria, otto italiani) ci sar forse, chiss, ma s, questa presenza costaricana grazie a Cristoforo Colombo che al quarto viaggio scopr la terra di Keylor e del tucano carenato.