Grande vittoria azzurra a Glasgow

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 15.09.2022)

Grande notte europea del Napoli a Glasgow contro i Rangers (3-0). Azzurri in testa a punteggio pieno nel girone di Champions, tre punti avanti a Liverpool e Ajax. Dopo la grande vittoria sul Liverpool, il bis in Scozia.Tre rigori, due di Zielinski parati, nel sacco il penalty di Politano per sbloccare il risultato, poi il raddoppio di Raspadori e terzo gol di Ndombele. Gloria per tutti e grande finale azzurro coi Rangers in dieci per il doppio giallo al difensore Sands.Il Napoli ha giocato con grande sicurezza. Squadra superiore per tecnica agli scozzesi. Meret impeccabile nelle uscite e nella gran parata su Arfield a inizio partita. Difesa senza sbavature e una gran chiusura di Kim.Doppio regista per Spalletti: Lobotka arretrato, Zielinski avanzato. Il Napoli ha giocato molto sugli esterni per aprire la difesa scozzese. Simeone sotto le grinfie di Goldson (1,91) emerso con lazione che fruttava al Napoli il rigore ripetuto e parato da McGregor a Zielinski. Ma il polacco stato un protagonista della gran serata azzurra.Politano e Kvratskhelia hanno martellato continuamente i fianchi della difesa scozzese. Anguissa ha dominato a centrocampo con furiosi inserimenti offensivi. Di Lorenzo e Mario Rui hanno sostenuto gli attacchi azzurri.Una gran festa. E con i cambi sono venuti gli altri gol dopo il penalty di Politano. Da Raspadori e Ndombele le reti che hanno arrotondato il successo azzurro. Rangers umiliati. Smantellato il loro dispositivo difensivo.Zielinski, che era stato il migliore azzurro della serata, si fa parare il rigore due volte (la prima volta il portiere scozzese sera mosso in anticipo), ma dal dischetto su un penalty successivo non sbaglia Politano che avvia la vittoria (68).AllIbrox Stadium sono nove gli azzurri che hanno affrontato il Liverpool dal primo minuto, le novit sono Mario Rui per Olivera e Simeone per linfortunato Osimhen. Il tecnico olandese dei Rangers van Bronckhorst preferisce come prima punta il colombiano Morelos al corazziere croato Colak (1,89). In porta il quarantenne McGregor, indisponibile il portiere titolare McLaughlin. La difesa scozzese schiera tre corazzieri, i centrali Goldson (1,91) e lamericano Sands (1,86), lesterno sinistro Barisic (1,86).Stadio con 150 anni di storia, tutto scozzese (50mila posti), vietato ai tifosi napoletani. Il terreno incassato dai quattro spalti. Sembra lo stadio di Genova, ma pi ampio. Rangers in blu, Napoli in bianco. Grande corografia con un gigantesco profilo della regina Elisabetta. Un minuto di silenzio allavvio per ricordarne la scomparsa, tutto lo stadio in piedi.Il 4-2-3-1 dei Rangers un trucco. Il centrocampista Lundstram arretra sulla linea della difesa per marcare Kvaratskhlia. una difesa a cinque. Sono pericolosi i cross degli scozzesi, il vecchio gioco britannico dei lunghi traversoni. I calci dangolo sono un rischio per il Napoli.Zielinski il pi attivo e, dopo due minuti, scheggia lincrocio dei pali. Occasioni per gli scozzesi: il colpo di testa di Morelos a lato (1), la conclusione violenta dalla distanza di Arfield, vola Meret in corner (12). Il Napoli replica con Simeone a tu per tu col portiere, salvataggio di McGregor in corner con un ginocchio (17).Il Napoli ben disposto in campo, tiene alti e larghi gli esterni. I Rangers giocano di rimessa con i lanci verso il piccolo Kent a sinistra, un brutto cliente per Di Lorenzo. Sicuro Meret sul colpo di testa di Arfield (21). una partita molto in equilibrio. Pi costruita la manovra del Napoli, pi essenziale quella dei Rangers affidata ai lanci lunghi per gli attaccanti.Meret sventa una conclusione di Morelos (25). Lobotka ha difficolt a impostare il gioco azzurro, accerchiato da pi scozzesi, ma protegge bene la difesa. Cos sempre Zielinski a condurre il gioco del Napoli. Lenta la conclusione di Politano, McGregor para senza difficolt (30).Dopo una splendida chiusura difensiva di Kim, Mario Rui ruba palla a centrocampo e va al tiro (44) di poco alto. Va fuori di poco anche il tiro a giro di Kvaratskhelia (45). Il Napoli chiude il tempo con una leggera supremazia. Si resta a secco di gol.La ripresa si apre con unoccasione per Arfield sprecata a lato e una conclusione di Kvaratskhelia sventata distinto da McGregor. Di controbalzo, dopo lo scambio con Zielinski, Politano batte fuori (54).Improvvisa svolta della partita. Simeone penetra nellarea scozzese, al suo primo spunto di rilievo, stretto da Sands e Lundstram. Sands lo aggancia, rigore. Per Sands secondo giallo ed espulsione. I Rangers in dieci per lultima mezzora. Sul rigore, Zielinski si fa respingere il tiro da McGregor, Politano insacca. Gol annullato, larbitro spagnolo Lahoz fa ripetere il rigore, il portiere si era mosso in anticipo. Di nuovo Zielinski sul dischetto, McGregor para ancora (59). Pazzesco!In dieci, i Rangers rinunciano a un centrocampista (Jack) e inseriscono un difensore (King). Ma c ancora un rigore per il Napoli: braccio largo di Barisic sul tiro di Kvaratskhelia. Stavolta sul dischetto va Politano e insacca. Mancano poco pi di venti minuti alla fine.Cambi per gli scozzesi (72): Colak per Morelos e Matondo per Arfield. Spalletti (77) replica con Raspadori per Simeone, Zerbin per Politano e Olivera per Mario Rui. Forze fresche per tenere la vittoria. Intanto, Zielinski aveva costretto McGregor a una grande parata (76).Si consumano gli ultimi cambi (82): Ndombele per Zielinski, Kamara per Tavernier, Tillman per Davis.Zerbin si concede un tiro non forte, parato (83). E quando Raspadori insacca il due a zero (85), la partita finita. In panchina, Spalletti lancia le stampelle (frattura della clavicola). Entra Elmas per Kvratskhelia (9). vittoria strameritata. Ndombele sigla il 3-0 su un affondo di Anguissa.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (77 Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (82 Ndombele); Politano (77 Zerbin), Simeone (77 Raspadori), Kvaratskhelia (90 Elmas).: McGregor; Tavernier (42 Kamara), Goldson, Sands (56 espulso), Barisic; Jack (63 King), Lundstram; Arfield (72 Matondo), Davis (82 Tillman), Kent; Morelos (72 Colak).: Lahoz (Spagna).: 68 Politano rigore, 85 Raspadori, 91 Ndombele.Glasgow Rangers-Napoli 0-3Liverpool-Ajax 2-1Napoli punti 6 (gol 7-1)Ajax punti 3 (5-2)Liverpool punti 3 (3-5)Glasgow Rangers punti 0 (0-7)