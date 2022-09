Una tripla allo scadere regala la vittoria al Napoli Basket

di Mario Triggiani



La Generazione Vincente Napoli Basket ha ben figurato nel XI Memorial Pentassuglia, manifestazione amichevole tenutasi a Brindisi e dedicata ad Elio Pentassuglia, che ha allenato anche a Napoli tra il 1973 ed il 1975 e poi nella stagione 1985-1986.La formazione azzurra ha incontrato il team montenegrino del KK Mornar nella giornata di sabato venendo sconfitta per 89-83 e poi, nel pomeriggio di domenica, i padroni di casa dellHappy Casa Brindisi.Nella partita domenicale la Ge.Vi. ha prevalso dopo due tempi supplementari grazie ad una tripla sulla sirena di Nicol Dellosto, che ha regalato ai napoletani un successo meritato dopo aver condotto anche in doppia cifra di vantaggio durante la gara.Il Napoli Basket stato guidato ancora una volta da coach Pancotto in attesa che il capo allenatore Buscaglia, arrivato ieri in citt e presente al palazzetto per assistere al match, prenda le redini della squadra ora che terminato il suo impegno con la nazionale olandese.La Ge.Vi. ha potuto contare per la prima volta su tutti i giocatori, che nonostante il momento prematuro nellambito della preparazione precampionato, hanno ben figurato in entrambe le gare: Howard e Stewart hanno ripetutamente bucato la retina dalla lunga distanza mentre i due Williams hanno fatto un ottimo lavoro sotto le plance, aiutati da un Zerini sempre fondamentale in difesa.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente sar il prossimo weekend, quando disputer il Torneo di Trento contro i padroni di casa e le formazioni di Varese e Verona.i: J. Williams 17, Johnson 17, Howard 16, Michineau 8, Stewart 6, Zanotti 5, Zerini 5, E. Williams 5, Dellosto 2, Uglietti 2.: Zerini, Johnson 7, Michineau 7, Howard 28, Dellosto 6, Williams E. 8, Bamba, Uglietti 1, Williams J. 6, Stewart 26. All.: Pancotto.