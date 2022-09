5 film italiani in concorso al Festival di Venezia 2022

di Giovanna D'Arbitrio



Sono ben 5 i film italiani in concorso alla 79 Mostra del cinema di Venezia:dididididiNe diamo qui una breve presentazione attraverso trame e interpreti principali:1), dirievoca un dramma della nostra storia, il notodegli anni 60: lintellettuale Aldo Braibanti fu condannato a nove anni di reclusione per plagio, poich accusato di aver circuito un giovane studente, rinchiuso poi dalla famiglia in un ospedale psichiatrico e sottoposto a una serie di elettroshock. Anni dopo il reato di plagio fu eliminato dal codice penale, poich serviva per incriminare in prevalenza gli omosessuali. Protagonisti principali Luigi Lo Cascio ed Elio Germano.2), di, centrato sulla giovane S. Chiara DAssisi (1194-1253) che a 18 anni una notte scappa di casa per raggiungere il suo amico Francesco. "- ha affermato la regista - (). La giovane Chiara interpretata da Margherita Mazzucco, mentre Andrea Carpenzano San Francesco.3), di, racconta la storia del primo amore tra Maren (Taylor Russell) e Lee (Timothe Chalamet), un solitario dall'animo combattivo: due emarginati, un racconto on the road di due giovani alla continua ricerca di identit e bellezza in un mondo pieno di pericoli.4), diche ha descritto il film affermando quanto segue:. Il film racconta in effetti la storia di Monica, una donna che dopo 20 anni torna nella sua casa natale, in Midwest, per accudire la madre gravemente malata. Monica interpretata da Trace Lysette.5), di, ambientato a Roma negli anni 70: un mondo sospeso tra conquiste sociali e famiglie in crisi. Clara e Felice (Penlope Cruz e Vincenzo Amato) si sono appena trasferiti in un nuovo appartamento. Il loro matrimonio finito: non si amano pi, ma non riescono a lasciarsi. A tenerli uniti, soltanto i figli.Non ci resta che incrociare le dita ed augurarci che anche il nostro cinema questanno possa ottenere ambiti riconoscimenti.