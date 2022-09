Anna dai capelli rossi, un personaggio emblematico

di Giovanna D'Arbitrio



Senzaltro chi ama il cinema ha tirato un sospiro di sollievo per la riapertura delle sale cinematografiche dopo i lunghi periodi di chiusura per il Covid. Dobbiamo ammettere, tuttavia, che film e serie su varie piattaforme streaming ci hanno aiutato a sopportare i vari lockdown. E anche se personalmente amo pi i film che le serie, bisogna riconoscere che alcune di esse sono interessanti, in particolare se sispirano a buoni libri.Tale il caso della serie disponibile su Netflix), basata sul romanzodi, adattato da Moira Walley-Beckett.Attraverso le vicende di Anna e di coloro che la circondano in effetti si mettono in rilievo diversi temi ancor oggi attuali, comee quantaltro.Anne descritta come un personaggio costruttivo che malgrado i soprusi subiti riesce ad avere una visione positiva della vita, grazie alla lettura di molti libri (che le hanno fornito facilit di eloquio), allamore per la Natura e soprattutto grazie alla sua fervida fantasia. Coraggiosa e forte, Anne affronta le tutte le difficolt sempre pronta a difendere la sua identit e a combattere per libert e giustizia.Ci sembra giusto ricordare che, nata a New London (Canada)nel 1874 e morta a Toronto nel 1942, riscosse un enorme successo nel 1908 con, primo di una serie di otto volumi.A quanto pare le vicende dellorfanella Anna erano in parte ispirate allinfanzia dellautrice che da piccola aveva perso la madre ed era stata allevata dai nonni. Tradotti in molte lingue, i libri sulle vicende di Anna hanno continuato a suscitare interesse attraverso gli anni. Ricordiamo la celebre serie animata trasmessa dalla Tv in Italia a partire dal 1980, alcuni film tra i quali Anna dai capelli rossi diretto da John Kent Harrison nel 2016, e infine la suddetta fiction distribuita da Netflix in tutto il mondo.E in occasione degli ottant'anni dalla morte di L. M. Montgomery laha pubblicato le, tradotte da Angela Ricci, 12 storie ambientate ad Avonlea e dedicate ai personaggi della serie Anna dai capelli rossi:Secondo Angela Ricci, la serie che sispira ai suddetti libri, include 3 stagioni:ambientata tra lestate del 1896 e linverno del 1897, quando Marilla e Matthew Cuthbert, due anziani fratelli single che vivono assieme in una fattoria chiamata Green Gables ad Avonlea, nellIsola di Prince Edward in Canada, decidono di adottare un ragazzo per avere un aiuto nel faticoso lavoro dei campi.A questo punto sinserisce la storia di Anne Shirley () una tredicenne con tante lentiggini, capelli rossi e molta immaginazione. Orfana da quando aveva tre mesi, ha trascorso gran parte della sua infanzia prima nella famiglia dei vicini di casa e poi in orfanatrofio.All'et di tredici anni, per un errore dell'orfanotrofio di Hopetown, Anna si ritrova affidata a Marilla () e Matthew Cuthbert ().Anne felice di aver trovato finalmente una casa e una famiglia, ma dovr farsi accettare soprattutto da Marilla che vorrebbe rimandarla allorfanotrofio: la triste storia raccontata dalla bambina le far cambiare opinione e cos decider di adottarla insieme a Matthhew.ambientata nella primavera e nellestate del 1897: mentre Gilbert, amico di Anna, viaggia per mare insieme al nero Sebastian Bash, vittima di razzismo, a Green Gables Matthew e Marilla, in difficolt economiche, accolgono in casa due pensionanti.Uno di loro, Nathaniel, un geologo, e sostiene di aver trovato loro, ma tutto si rivela una truffa ai danni dei cittadini. Nel frattempo a scuola, Anne deve combattere contro bullismo e prepotenze, ma viene alla fine aiutata dalla sua amica Diana, mentre il maestro Philips cerca di sposare una sua alunna, Prissy, e viene abbandonato da lei sullaltare. E infine Cole, un ragazzo deriso, considerato strano e solitario, si scopre invece dotato di grande talento artistico, con laiuto dalla zia di Diana.includente 10 episodi ci mostra Anna sedicenne che fa ricerche sui suoi veri genitori ed infine scopre il suo amore per Gilbert. Tanti sono i personaggi presentati nelle tre stagioni della serie e ognuno pu considerarsi un personaggio-simbolo di qualcosa nellinterazione che scaturisce dai loro rapporti e dagli intrecci delle loro vicende.Si consiglia senzaltro di leggere i libri della Montgomery, ma anche di vedere tale serie, molto educativa per gli adolescenti, e non solo.