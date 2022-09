Il Napoli Basket perde con Brindisi in amichevole

di Mario Triggiani



Davanti a circa 400 tifosi accorsi alla Molisana Arena di Campobasso per assistere alla gara amichevole tra due formazioni di Serie A, la Generazione Vincente Napoli Basket stata sconfitta dalla Happy Casa Brindisi con il punteggio di 84-71.La formazione partenopea era ancora priva di Jordan Howard, arrivato in citt solo ieri al termine degli impegni con la nazionale portoricana, e Emmitt Williams, il cui arrivo a Napoli previsto per i prossimi giorni.La gara ha visto sempre i pugliesi avanti nel punteggio, ma Napoli ha dato filo da torcere agli avversari restando a contatto fino al termine della partita.Protagonista assoluto tra gli azzurri Jacorey Williams, che ha mostrato ottimi movimenti sotto canestro e tanta grinta. Al termine della gara sar primo per punti e rimbalzi tra i partenopei. Buona anche la prova di Zanotti, che sfrutta i minuti concessigli dal coach e trova ripetutamente il canestro dalla lunga distanza.Il prossimo appuntamento per la GeVi sar il Memorial Pentassuglia previsto per il prossimo weekend. Il torneo, giunto alla sua undicesima edizione, sar conteso in un triangolare tra Napoli, i padroni di casa della Happy Casa Brindisi ed i montenegrini del KK Mornar Bar.I partenopei scenderanno in campo sabato alle 18 contro il Mornar Bar e domenica allo stesso orario contro la formazione pugliese. Sulla panchina azzurra sar sempre seduto coach Pancotto, in attesa che Buscaglia termini i suoi impegni con la nazionale olandese, attualmente alle prese con i campionati europei.: Williams 21, Zanotti 15, Stewart 9, Michineau 8, Uglietti 7, Johnson 6, Dellosto 5, Zerini.