Napoli Basket: Gates va via, arriva Emmitt Williams

di Mario Triggiani



Kaiser Gates non sar un giocatore della Generazione Vincente Napoli Basket. Nonostante avesse firmato il contratto meno di due settimane fa, l'ala grande statunitense ha comunicato di non aver intenzione di venire a giocare a Napoli in quanto ha ricevuto manifestazioni di interesse da parte di squadre NBA che vorrebbero testarlo nella prestagione del campionato americano.Non si lasciata attendere la risposta della societ partenopea, che ha dichiarato che intraprender nei confronti dell'atleta tutte le opportune azioni a tutela della propria immagine e dei propri diritti, avendo ricevuto un evidente e grave danno sportivo e di immagine.La Ge.Vi. ha comunque colmato in poche ore il vuoto lasciato dall'improvviso addio di Gates annunciando di aver trovato l'accordo con Emmitt Williams, ala classe 1998 uscito nel 2020 dall'Universit della Lousiana State (13.3 punti e 6.6 rimbalzi di media nel suo secondo anno universitario).Nelle ultime due stagioni Williams ha giocato in G-League, la lega di sviluppo americana, con gli Agua Caliente Clippers (7.6 punti e 4.7 rimbalzi a partita), prima di provare l'esperienza nella CEBL canadese con i Fraser Valley con cui ha giocato una gara lo scorso giugno. Williams ha anche avuto un'esperienza con gli Oklahoma City Thunder nella NBA Summer League del 2021.Mentre si attende l'arrivo in citt di Howard, impegnato con la nazionale portoricana, la formazione azzurra scender in campo sabato alle ore 19 alla Molisana Arena di Campobasso per affrontare Brindisi in un incontro amichevole.In panchina ci sar sempre Cesare Pancotto, che condurr il precampionato della Ge.Vi. fino al rientro, previsto per la seconda met di settembre, di Maurizio Buscaglia, che guider l'Olanda ai prossimi campionati europei.