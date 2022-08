Raspadori subito in campo

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 31.08.202 )

Domenica a Firenze stata una battaglia. Tre giorni dopo, stasera contro il Lecce, possibile che Spalletti immetta forze fresche, prima fra tutti Raspadori.Lex Sassuolo destinato a diventare un punto fermo col ritorno al 4-2-3-1. Ha il brio, la voglia e una variet di soluzioni per rendere pi efficace la manovra offensiva. Fisicamente un giocatore sgusciante, abile a muoversi tra le linee e rapido nel proporsi al tiro.C da dare una svegliata a Lozano cos confuso a Firenze dal fallire un gol fatto. Dettagli che Spalletti sapr valutare meglio come lappannamento di Kvaratskhelia dovuto non solo al partitone del difensore viola Dodo, ma anche allimpegno strenuo che il georgiano deve calibrare meglio, senza lasciarsi prendere dalla frenesia di dimostrare tutto e subito le sue qualit.Il Lecce, una delle tre neopromosse, allenato da Baroni, giocatore azzurro trentanni fa e allenatore della promozione, ha una classifica bugiarda (un punto per il pari casalingo di domenica in rimonta con lEmpoli). Ha perso di misura a Reggio Emilia col Sassuolo. Ha dominato lInter per tutto il secondo tempo, beffato al 95 da un gol di pancia di Dumfries.squadra che gioca un ottimo calcio (4-3-3) come sa insegnarlo Baroni. Ha verve e sfrontatezza con pi di mezza formazione ritoccata dopo la promozione.Non nelle sue corde fare partite difensive anche se le esigenze di classifica comincerebbero a imporre un gioco meno brillante e pi di sostanza.Non aspetter il Napoli, ma cercher dallinizio di creargli difficolt con un gioco rapido. Non avendo attaccanti devastanti (due esterni piccoli, il talento brasiliano Strefezza 1,68 e lo zambiano Banda 1,64, al centro il gambiano Cesay), il gioco del Lecce rischia di produrre poco. Ma a centrocampo la squadra salentina sa spostare la palla velocemente.Detto tanto del Lecce, che gode della sapienza di Pantaleo Corvino, 74 anni, uno dei pi abili costruttori di squadre, la partita tutta nella testa e nei piedi del Napoli. Se le gambe degli azzurri girano, il pronostico uno solo tenendo anche conto della qualit dei cambi che Spalletti pu vantare questanno.Il calendario azzurro sembra favorevole in casa, pi impegnativo fuori. Al Maradona non si pu sbagliare.Un po di turn-over quasi scontato. Fra tre giorni il Napoli dovr giocare sul campo della Lazio. Oltre a Raspadori, azzardiamo limpiego di Simeone e Ndombele per far rifiatare Osimhen e Lobotka. Non ci sono pi gerarchie nel Napoli. Gioca chi sta meglio e chi pi pronto. Scalpita Politano.Il Lecce avversario che consente di ritoccare la formazione-base del Napoli. Il poco allenamento consentito dai due turni di campionato ravvicinati dar a Spalletti le sensazioni opportune su come intervenire.Non ci sar solo la Lazio sabato, mercoled scatter la Champions col Liverpool al Maradona. Comincer il giochino di variare la squadra per non spremere quei giocatori che sono un punto fermo.Il campionato non ha ancora una regina anche se il Milan appare la squadra pi sicura del suo gioco contro qualunque avversario e De Ketelaere ha aggiunto un gran tocco di classe. NellInter non proprio sicuro che sia tornato il miglior Lukaku (per giunta fuori per infortuno). La Juve aspetta Pogba e Di Maria, pi Chiesa, per essere completamente in lizza per lo scudetto. La Roma sta deludendo in attacco che sembrava il suo punto di forza, ma ha patito gli infortuni di Zaniolo e Wijnaldum. La Lazio ha un gioco pi convincente al secondo anno di Sarri, non proprio una Lazio sarriana, ma con giocatori che possono fare la differenza, Romagnoli in difesa, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Immobile, Zaccagni, Lazzari, Pedro.La classifica tiene in corsa sei squadre al vertice, il Torino la sorpresa, lAtalanta meno arrembante rispetto ai suoi anni migliori, pi coperta come non piace a Gasperini che vi ricorre ora che la squadra ha perso il brio e i giocatori delle sue annate splendide.Il Napoli nel gruppo di testa. Non ci dovrebbero essere sommovimenti di classifica in questo intermezzo settimanale. Il campionato annuncia scossoni nel turno successivo (Milan-Inter, Lazio-Napoli, Fiorentina-Juventus).