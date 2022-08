Storia delle donne di Napoli, di Yvonne Carbonaro

di Giovanna D'Arbitrio



Storia delle donne di Napoli, di Yvonne Carbonaro (Ed. Kairs, 2021) un saggio storico tutto al femminile che parte dalla sirena Partenope per arrivare fino alle donne dei nostri giorni.Il libro viene cos presentato:Un libro di 600 pagine, ricco di illustrazioni, che include 5 capitoli:Senzaltro unampia galleria di ritratti che raccontano la condizione delle donne di Napoli attraverso i secoli dal punto di vista religioso, politico, antropologico, culturale e quantaltro.Purtroppo una cultura maschilista dallet del bronzo ha sopraffatto quella matriarcale relegandola a compiti imposti, come procreazione, cura di casa e famiglia, dedizione agli dei e cos via. La loro voce, tuttavia, sebbene soffocata o nascosta, si sempre fatta sentire anche se celata dietro pseudonimi o dietro le mura di case e luoghi religiosi.Nelle pagine scritte da Yvonne Carbonaro rivivono letterate, regine, sante, scienziate, accanto a semplici popolane, che con la loro coraggiosa ribellione hanno combattuto attraverso i secoli. Una battaglia ancora in corso, resa meno efficace dallindifferenza delle istituzioni e dallattuale disagio psicologico degli uomini che sfocia spesso in violenze e delitti.Elena Coccia nella prefazione ricorda che Napoli ha dato sempre grande risalto alle donne: madri come le Matres Matutae dellantica Capua, seduttrici come le sirene, protettrici come le Madonne, misteriose come le Sibille che prevedevano il futuro, donne guerriere contro violenza e ingiustizia, donne presenti in tutti i tempi in diversi campi del sapere, donne ribelli, di rara intelligenza, capaci in tutte le epoche di grandi sacrifici per raggiungere uno scopo pi alto: Artemisia Gentileschi, Maria Giuseppa Guacci Nobile, Matilde Serao, Elsa Morante, Aurora Sanseverino, sono solo alcuni dei nomi inclusi nel libro che non si sofferma solo sul passato, ma d anche ampia testimonianza del presente, grazie a tanti personaggi femminili contemporanei. Tutte lasceranno alle future generazioni la testimonianza dei talenti femminili e lesempio di un coraggio battagliero affinch ogni conquista rimanga un diritto tutelato ed esercitato., gi docente di ruolo italiano e storia, ha collaborato allinsegnamento di- Facolt di Lettere - Universit Federico II con nomina del Preside di Facolt. Critico darte, traduttrice e docente di spagnolo, regista e autrice di teatro, narrativa e poesia e di ricerche storiche con particolare riguardo a Napoli e alla sua cultura.Tra i suoi libri ricordiamo:Ecco un video in cui lautrice presenta il libro: