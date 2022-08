Solo un pari per il Napoli a Firenze

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 29.08.2022)

La foga della Fiorentina ha prima spento e poi limitato la qualit tecnica del Napoli che rimasta ai margini del match nel primo tempo e ha prodotto lampi nella ripresa. Dalla battaglia del Franchi viene fuori una partita senza gol perch tre occasioni sono state fallite, due dal Napoli, una dalla Fiorentina.La palla-gol pi clamorosa stata sprecata da Lozano (52), colpo di testa fuori sul cross invitante di Kvaratskhelia. Ha sprecato la Fiorentina con Barak (63). Poi stato bravo Gollini a sventare la conclusione di Raspadori (82).Dopo la dura partita in Olanda, Italiano ha inserito cinque elementi freschi, i difensori Dod e Martinez Quarta, il centrocampista Barak appena arrivato dal Verona, il centravanti Jovic. Spalletti confermava la formazione delle prime due partite.La Fiorentina ha addentato subito la partita con un baricentro alto. Per un quarto dora il Napoli non riusciva a replicare. I pericoli per la difesa azzurra venivano da sinistra per la partita vivacissima di Sottil, quattro conclusioni, una intercettata da Meret con difficolt.Italiano ha sganciato Barak e Amrabat su Anguissa e Lobotoka frenando la costruzione del gioco del Napoli. Ha poi sfoderato due esterni di difesa che hanno tarpato le ali azzurre, il piccolo brasiliano Dod su Kvaratskhelia e Biraghi su Lozano. I due centrali di difesa, Milenkovic e Martinez Quarta, hanno imprigionato Osimhen fuori partita per tutto il primo tempo.Il Napoli venuto fuori nella ripresa rovesciando il dato del possesso-palla. Soprattutto linserimento di Raspadori (61 per Zielinski) ha assicurato maggiore pericolosit agli attacchi.stato un buon Napoli che ha retto lassalto viola. Era un test importante per la difesa azzurra per la prima volta di fronte a un attacco pericoloso. Kim ha annullato Jovic, mai al tiro. Ha sofferto Di Lorenzo con Sottil. Mario Rui se l cavata contro Ikone, ha poi avuto qualche difficolt con Kouam entrato fresco al 59.Meret non ha dovuto sfoderare parate difficili. Per Gollini lo splendido intervento in corner sulla conclusione di Raspadori.Il Napoli ha giocato col 4-3-3 prima dellingresso di Raspadori. Ha fronteggiato la Fiorentina senza disunirsi. Anguissa ha dovuto giocare la partita coldi una ammonizione beccata al terzo minuto, ma non si fatto condizionare dalKvaratslkhelia ha incocciato la prima partita difficile contro un difensore che non lha mai mollato e ne ha ridotto sempre il dribbling perdendo raramente la palla. Lozano quasi nullo fino alla clamorosa palla-gol battuta fuori che avrebbe potuto portare in vantaggio il Napoli. Osimhen ha giocato pi palloni nella ripresa, ma quasi sempre in appoggio ai compagni, il tiro risolutivo non lha trovato mai (annullato per offside un suo gol al 43).Nella ripresa, i cambi di Spalletti (61 Raspadori per Zielinski ed Elmas per Kvaratskhelia, 71 Politano per Lozano, 78 Ndombele per Lobotka e Simeone per Osimhen) hanno dato maggiore linfa al Napoli, ma senza risultati concreti.Raspadori pi di tutti si mosso molto bene tra le linee arrivando allunico tiro pericoloso del Napoli. Con lingresso dellex Sassuolo, il Napoli passato al 4-2-3-1. Simeone ha avuto qualche guizzo, Ndombele ancora estraneo ai movimenti della squadra, ma ha fatto sentire la sua presenza fisica. Con Politano si finalmente accesa la fascia destra.Per il Napoli era il primo impegno di rilievo dopo le due vittorie contro avversari inferiori. Ha retto lurto della Fiorentina, ha ben replicato nel secondo tempo, Il clima di battaglia della gara andato a discapito della precisione delle giocate. Lha pagato maggiormente il Napoli.Ora c un trenino di sei squadre in testa alla classifica, il Napoli con Roma, Milan, Atalanta, Lazio e Torino. Lavventura continua.Il piccolo stop di Firenze non cancella le ottime novit del Napoli rifondato. La squadra c e sa affrontare le difficolt. Del resto, capita anche alle favorite del campionato, Inter e Juventus in testa, mentre anche il Milan ha pagato il dazio di un pareggio.Da qui fino allinterruzione del campionato per il Mondiale in Qatar, il Napoli avr avversari non insormontabili al Maradona e avversari pi forti in trasferta. Il Napoli giocher in casa con Lecce (mercoled sera), Spezia, Torino, Bologna, Sassuolo, Empoli, Udinese; fuori casa con Lazio, Milan, Cremonese, Roma, Atalanta.Tutti vittoriosi in campionato gli avversari del Napoli nel Gruppo A della Champions. Goleada del Liverpool contro il Bournemouth 9-0 (doppiette di Luis Diaz e Firmino, gol di Elliot, Alexander-Arnold, van Dijk, Carvalho, pi unautorete). LAjax ha vinto sul campo dellUtrecht 2-0 (Berghuis e Broddey). Il Glasgow Rangers ha vinto in casa, 4-0 sul Ross County (doppietta di Colak, gol di Lundstram e Davis).Sono otto le squadre che hanno rifiutato Cristiano Ronaldo: Inter, Milan, Bayern, Real Madrid, Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Spartak Mosca, Chelsea. Il campione portoghese, 37 anni, ormai un corpo estraneo nel Manchester United, vorrebbe trasferirsi in un club presente nella prossima Champions. Sarebbe stato offerto anche al Napoli. Mendes, il suo procuratore, faciliterebbe il passaggio di Osimhen in Premier per cento milioni proponendo CR7 al club azzurro. Non c per nessuna trattativa seria in corso.Nella Mls americana il Toronto con Insigne e Bernardeschi ha vinto sul campo dello Charlotte 2-0 e ora decimo in classifica. Hanno portato ai gol le combinazioni fra i due italiani: gol di Insigne su assist di Bernardeschi e gol di Bernardeschi su assist di Insigne. Lorenzo alla sua quarta rete in sette partite con la squadra canadese.Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka (78 Ndombele), Zielinski (61 Raspadori), Lozano (71 Politano), Osimhen (78 Simeone), Kvaratskhelia (61 Elmas).Gollini, Dod, Milenkovic, Martinez Quarta (69 Igor), Biraghi (80 Terzic), Bonaventura (69 Maleh), Amrabat, Barak, Ikone (59 Kouam), Jovic, Sottil (80 Saponara).: Marinelli (Tivoli).Monza-Udinese 1-2, Lazio-Inter 3-1, Cremonese-Torino 1-2, Juventus-Roma 1-1, Milan-Bologna 2-0, Spezia-Sassuolo 2-2, Verona-Atalanta 0-1, Salernitana-Sampdoria 4-0, Fiorentina-Napoli 0-0, Lecce-Empoli 1-1.Napoli, Milan, Lazio, Roma, Torino, Atalanta 7; Inter 6; Juventus, Fiorentina 5; Udinese, Spezia, Sassuolo, Salernitana 4; Bologna, Verona, Sampdoria, Lecce, Empoli 1; Monza, Cremonese 0.