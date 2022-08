A Firenze un test per la difesa

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 28.08.2022)

Primo ostacolo alto per il Napoli dopo lecon Verona (5-2) e Monza (4-0). A Firenze il test pi importante sar per la difesa, poco impegnata sinora, due distrazioni a Verona.La Fiorentina ha giocato gioved (duramente) in Olanda. possibile che Italiano cambi mezza squadra per avere giocatori pi freschi. Spalletti conferma la formazione delle prime due partite e relativo modulo (4-3-3). Ma stavolta potrebbe inserire nella ripresa qualcuno degli ultimi arrivati.Ndombele ha segnato un gran gol nellamichevole con la Juve Stabia, Simeone e Raspadori sembrano pi pronti.Il destino del match girer attorno alla tenuta difensiva del Napoli. La Fiorentina attacca con un tridente temibile: Nico Gonzalez e Jovic, che hanno giocato in Olanda solo nel finale, Sottil che stato il pi pericoloso contro il Twente.Un centrocampo robusto, ben sorretto da Amrabat, supporta lattacco che accompagnato dalle discese a sinistra di Biraghi, pericoloso sui cross.Forse servirebbe sulla linea della mediana Anguissa-Lobotka un centrocampista fisico di aiuto nella fase difensiva, Zielinski essendo una mezzala dattacco. Non ci sono soluzioni pronte a meno di azzardare Olivera a centrocampo.La Fiorentina cercher di allargare la difesa del Napoli tenendo molto esterni Gonzalez e Sottil in modo da facilitare gli inserimenti centrali dei centrocampisti oltre alle giocate di Jovic.Si render necessaria una forte presenza azzurra davanti alla difesa. In ogni caso, ci vorranno molto equilibrio e attenzione evitando di abbassarsi troppo fidando sui lanci in contropiede.Il Napoli ha un alto potenziale offensivo e anche a Firenze dovrebbe raccogliere qualcosa. Kvaratskhelia e Osimhen possono far saltare la difesa viola. La punta di destra (Lozano o Politano) dovr sostenere il centrocampo perch sulla sinistra della Fiorentina il pallone corre facile fra Biraghi, Mandragora e Sottil.Lobotka motore del gioco del Napoli ricever una marcatura pi attenta, non pi la libert con cui ha potuto scorrazzare contro Verona e Monza.anche per questo motivo che, in mezzo al campo, ci vorrebbe un incontrista oltre alla presenza fisica di Anguissa. A meno che il Napoli non avr la forza (e pu averla) di prendere in pugno la partita e condurla a suo piacimento, vale a dire con un superiore possesso-palla e verticalizzazioni micidiali.La Fiorentina, non ancora al meglio in campionato, partita difensiva e contrattacchi in Olanda, accompagnata dallentusiasmo dello stadio, capace tuttavia di condurre il gioco con uno schieramento stretto e compatto (difesa alta?).Poich nessuna delle due squadre disposta a subire potrebbe venir fuori un match di botte e risposte, continui capovolgimenti di fronte e ripartenze. La velocit avvantagger la squadra pi coraggiosa. Gli errori di piazzamento saranno fatali. Potrebbe rischiare il Napoli che squadra troppo offensiva, ma Spalletti avr preparato le mosse giuste per coprirsi.Il Napoli partito sparato, avvantaggiato dai primi due avversari di modesta caratura, ma ha dimostrato di avere un gioco che pu mettere in difficolt anche le formazioni pi forti. Firenze una tappa importante per valutare meglio le chance degli azzurri in questo campionato, da squadra-sorpresa a squadra capace di unirsi ai favoriti per lo scudetto fino a sfidarli apertamente.Pi del risultato, che conta eccome, il dato pi significativo sar il gioco che il Napoli sapr sfoderare a Firenze, confermando il pregevole stato di forma.Persiste, intanto, la suggestione di Cristiano Ronaldo in azzurro col sacrificio di Osimhen che andrebbe ceduto di fronte a una offerta di 100 milioni (finora inesistente). Sabato a Southampton, Ronaldo ha giocato gli ultimi venti minuti toccando sei palloni inutili, un corpo estraneo.De Laurentiis glissa sulle manovre di Mendes che gestisce CR7 smanioso di giocare in Champions. Mendes ha in mano anche Keylor Navas, c un giochino in corso? De Laurentiis ha fatto un magnifico lavoro nel rifondare il Napoli che era giunto alla fine di un ciclo attrezzando una nuova squadra competitiva con una rosa pi completa e di maggior qualit.C un progetto credibile. un rischio intaccarlo con un inserimento che non varrebbe il sacrificio di Osimhen che non ha mai giocato un campionato pieno (10 gol in 24 partite nel primo anno col Napoli, 14 gol su 27 partite nel secondo anno).Il nigeriano, 24 anni, il presente e il futuro. Ronaldo, 37 anni, sarebbe la pazza scommessa di un anno (per vincere lo scudetto, mah!). Lo score di CR7 parla chiaro: 21 gol su 70 della Juve (scudetto), 31 su 76 della Juve (scudetto), 29 gol su 77 della Juve (quarto posto), 18 gol nellultima stagione col Manchester United (sesto posto). E Ronaldo non Maradona.