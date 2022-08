La Fiorentina supera il turno di Conference

di Mimmo Carratelli



La Fiorentina, che domenica (20,45) ospiter il Napoli per il terzo turno di campionato, elimina il Twente nelle gare di qualificazione alla fase finale della Conference League.In uno stadio olandese infuocato (lancio di bottigliette, lattine e persino un fumogeno) i viola inchiodano il Twente sullo 0-0 dopo aver vinto la gara dandata 2-1.stata una partita di grande sacrificio e personalit da parte della squadra di Italiano. Un salvataggio sulla linea di Cabral e due grandi parate di Terracciano hanno tenuto in corsa i viola che, a loro volta, hanno fallito due occasioni per vincere ed hanno colpito un palo.Amrabat stato il grande regista della serata in fase difensiva, per pronto a scatenare lattacco. Sottil lattaccante pi pericoloso. Decisivo il portiere Terracciano.La Fiorentina sar domenica un avversario duro per il Napoli, ma giocher con lo sforzo di questa partita di met settimana.Possesso-palla quasi equilibrato (53-47 per gli olandesi), 13 conclusioni per il Twente e 8 per la Fiorentina (in porta 6-5).Alla vigilia della partita si sono verificati incidenti tra le due tifoserie nel centro della citt di Enschede, nellest dellOlanda, dove gioca il Twente.La Fiorentina (4-3-3) ha giocato con Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor (93 espulso), Biraghi; Bonaventura (93 Benassi), Amrabat, Maleh (60 Mandragora); Ikone (93 Martinez Quarta), Cabral (71 Jovic), Sottil (71 Gonzalez).Allandata, la squadra viola aveva vinto 2-1 con le reti di Nico Gonzalez e Cabral.Primo tempo di sacrificio per la squadra viola sotto la pressione degli olandesi. Tuttavia la Fiorentina riuscita a distendersi in attacco in pi di una occasione e Sottil ha impegnato due volte il portiere Unnerstall (38 e 41).La prima parte della gara si era aperta con un salvataggio sulla linea di Cabral che annullava la conclusione di Vlap (16). Due tiri in porta del Twente, tre per la Fiorentina.Nella ripresa, il portiere viola alla ribalta quando Terracciano sventava la conclusione di Tzolis (68). Poi la squadra viola aveva le occasioni per vincere. Ikone tutto solo veniva intercettato dal portiere olandese (75). Mandragora con una spettacolare rovesciata colpiva il palo (86). Nei minuti di recupero, Jovic mancava il gol tutto solo davanti al portiere Unnerstall.Nei sette minuti di recupero, la Fiorentina reggeva bene lassalto del Twente che passava dal 4-2-3-1 al 4-2-4 con tutti gli attaccanti a disposizione.Al 97 lultima parata risolutiva di Terracciano sul colpo di testa di Ugolde sventando i supplementari.A tre minuti alla fine, espulso per secondo giallo il difensore brasiliano dei viola Igor.