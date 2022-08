È il Napoli di Kvara, piccolo Monza…

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 22.08.2022)

Comm’è bella, comm’è bella questa squadra di Kvaratskhelia. Doppietta del georgiano, dopo il gol di Verona, accompagnata dalle reti di Osimhen e Kim al suo primo colpo italiano.Dopo avere strapazzato il Verona al Bentegodi, il Napoli abbatte il Monza (4-0) al “Maradona”. Debutto di campionato felice nello stadio di Fuorigrotta gremito, quasi 40mila spettatori richiamati dai grossi colpi di mercato e dall’avvio pimpante del nuovo Napoli.Disintegrate due squadre piccole (nove gol), il Napoli andrà domenica al primo vero test a Firenze. Il Monza (5-3-2) è stato avversario meno arrendevole del Verona, ma alla fine è rimasto schiantato. Ha resistito poco più di mezz’ora, poi ha ceduto a un Napoli implacabile. È stata inutile la difesa a cinque dei monzesi: Birindelli a raddoppiare la marcatura di Marlon si Kvaratskhlia, D’Alessandro in sostegno a Carboni su Lozano, falloso Andrea Ranocchia (1,95) su Osimhen.Curiosità. Dal Verona al Monza, il Napoli ha fatto copia e incolla: gol di Kvara al 35’ (a Verona al 37’), raddoppio di Osimhen al secondo minuto di recupero del primo tempo (a Verona al terzo minuto). Lo score del match segnala 22 tiri degli azzurri, ma soli cinque in porta monetizzati al massimo (quattro gol). Meret è rimasto imbattuto, ma non ha dovuto fare una sola parata di rilievo: facile sul tiro dalla distanza di Filippo Ranocchia (22’) e con la deviazione di mano sul cross insidioso di Antov (86’).Il Napoli ha comandato come ha voluto. Almeno altre cinque occasioni-gol: Lozano fuori (2’), Kim di testa alto (6’), Osimhen intercettato dal portiere (14’), Osimhen alto (37’ e 54’). Il Monza si è affacciato per la prima volta nella metà campo azzurra al 17’. In alcune situazioni confuse hanno spazzato l’area Kim (17’), Mario Rui (33’ e 61’), Rrahmani (67’).Petagna ha segnato un gol non valido tra Kim e Rrahmani, come riuscì ad Henry a Verona, ma il triestino s’è fatto largo per il colpo di testa spingendo Rrahmani.Ora è più che evidente che con Kvaratskhelia si vola. Ha subìto per mezz’ora la marcatura di Marlon e i raddoppi di Birindelli, poi sul tacco di Zielinski, è partito da sinistra al centro per fiondare il tiro a giro, una specialità del vecchio Napoli ai tempi di Insigne. Ha poi raddoppiato piantando in asso due difensori sull’invito di Lobotka.Non era un ostacolo alto il Monza e il Napoli l’ha saltato agevolmente. Col 4-3-3 e una partita d’attacco si è esaltato Zielinski (due assist per l’1-0 e il 4-0), è stato molto in partita, ha preso numerose iniziative, ha peccato solo sull’ultimo tocco.Il solito Lobotka ha dominato a centrocampo con lo sprint per il secondo gol di Kvara, solido Anguissa con l‘assist alla rete di Osimhen. La difesa non ha avuto problemi. In attacco, Lozano ha reso meno che a Verona. Di Kvaratskhelia s’è detto. Osimhen è stato tartassato di falli, col georgiano ha tentato più volte la conclusione a rete, si è involato sulla destra sul lancio di Anguissa e resistendo ad Andrea Ranocchia, un colosso, ha infilato la porta con un diagonale.Gli acquisti più recenti sono rimasti in panchina (Ndombele, Raspadori, Simeone). Spalletti ha utilizzato Olivera per Mario Rui (70’), Elmas per Kvaratskhelia (70’), Zerbin per Lobotka (78’), Politano per Lozano (78’), Ounas per Osimhen (83’).È finita con una gran festa sugli spalti e con Osimhen che ha ballato a lungo rimanendo in campo per accompagnare l’entusiasmo degli spettatori.Quanto si è avvicinato il Napoli alle milanesi, alla Roma e alla Juventus? L’impetuosa campagna acquisti (otto colpi) ha ribaltato lo scetticismo precampionato. Ora è un altro Napoli con una “rosa” molto competitiva.In uscita Koulibaly e Petagna per un incasso di 40,5 milioni. Acquisti per 68 milioni, compreso il riscatto di Anguissa (15 milioni), Kim il più caro (18 milioni). I prestiti di Ndombele, Raspadori e Simeone sono iscritti in bilancio per 9 milioni, i riscatti costeranno 72 milioni. È stato un robusto investimento per attrezzare un Napoli di vertice.Spalletti frena l’entusiasmo immediato. “”.Certo, bisognerà vedere quanto i nuovi renderanno la squadra più forte dell’anno scorso (scudetto sfiorato). Ma la caratura di Ndombele, Raspadori e Simeone è altissima e, intanto, si sono magnificamente inseriti Kim e Kvaratskhelia (Olivera non ancora al meglio).La prudenza di Spalletti è legittima. Finora il Napoli ha spazzato via due squadre inferiori. Il primo, vero test sarà domenica a Firenze. Però, con i cinque cambi, Spalletti ha alternative robuste e un modulo di gioco variabile.Rifondato e rilanciato alla grande, il Napoli avrà come obiettivo la zona Champions (il resto, chissà). Alle spalle delle milanesi, brillano due posti da conquistare. Il Napoli potrà giocarseli con Roma e Juventus, forse Fiorentina e Lazio, non più l’Atalanta.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (70’ Olivera); Anguissa, Lobotka (78’ Zerbin), Zielinski; Lozano (78’ Politano), Osimhen (83’ Ounas), Kvaratskhelia (70’ Elmas).: Di Gregorio; Marlon, Andrea Ranocchia (48’ Antov), Carboni; Birindelli (83’ Colpani), Filippo Ranocchia (58’ Valoti), Barberis, Sensi, D’Alessandro (46’ Molina); Petagna (83’ Gytkjaer), Caprari.: Forneau (Roma).: 35’ Kvaratskhelia, 45’+2’ Osimhen, 63’ Kvaratskhelia, 93’ KimTorino-Lazio 0-0, Udinese-Salernitana 0-0, Inter-Spezia 3-0, Sassuolo-Lecce 1-0, Empoli-Fiorentina 0-0, Napoli-Monza 4-0, Atalanta-Milan 1-1, Bologna-Verona 1-1, Roma-Cremonese 1-0, Sampdoria-Juventus 0-0.Napoli, Inter, Roma 6; Milan, Atalanta, Fiorentina, Lazio, Torino, Juventus 4; Spezia, Sassuolo 3; Udinese, Salernitana, Bologna, Empoli, Verona, Sampdoria 1; Cremonese, Lecce, Monza 0.