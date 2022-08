Garella, il cuore ha ceduto

di Mimmo Carratelli

(da: Corriere dello Sport del 13.08.22

)

Claudio Garella, lultimo guascone tra i portieri italiani volanti e spericolati, mancato ieri a Torino a 67 anni tradito dal suo cuore generoso.Ragazzone schivo, falso rodomonte con quel fisico robusto e la statura imponente, era della razza dei portieri kamikaze e giaguari, lerede di Ghezzi e Castellini. Ventanni tra i pali e la gloria di due scudetti, col Verona di Osvaldo Bagnoli, due anni dopo col Napoli di Maradona.stato per tutti Garellik per le parate stravaganti, un portiere da fumetto eroico. Disse lavvocato Agnelli:. Lui diceva:. Linizio non era stato altrettanto brillante. Quando gioc nella Lazio, furono memorabili alcune topiche e Beppe Viola, col suo delicato umorismo, le definCominci a giocare nelle giovanili del Torino, inizio anni Settanta, una sola partita in prima squadra, poi un po di qua un po di l, Juniorcasale, Novara, Lazio, Sampdoria, fino allapprodo a Verona.Era il 1981, lo stesso anno in cui sulla panchina scaligera apparve Osvaldo Bagnoli, milanese del quartiere Bovisa. Era il Verona di Guidolin e Di Gennaro al quale Bagnoli si dedic per nove anni costruendo a met di quel percorso il Verona campione dItalia con Tricella, Volpati, Luciano Marangon, Pierino Fanna, Galderisi il mini-bomber, il tedesco Briegel (che annichil Maradona al debutto italiano del pibe al Bentegodi) e il danese Larsen, in porta Garella imbattuto in 16 partite delle 30 di campionato. Il Verona trionf con la migliore difesa, quattro punti avanti al Torino di Radice.Due anni dopo, al Napoli lo scelse Allodi su suggerimento di Maradona. Indoss la maglia che era stata di Zoff e Castellini, i suoi idoli. Rimase nel Napoli tre stagioni, giocando 88 partite. Vinse lo scudetto e una Coppa Italia. Quellanno il Napoli fece una sontuosa campagna-acquisti. Con Garella arrivarono Pecci, Giordano, Renica pi Filardi e Ruben Buriani. In tre sfuggirono alle lusinghe di Allodi: Boniek, Tardelli, Cerezo. Nel Napoli campione dItalia, Garella rimase imbattuto in 14 gare su 29 partite.Figlio di un operaio della Michelin, Garella aveva scelto di fare il portiere per vocazione. Era il ruolo che pi lo esaltava. Nemico dogni stile, parava e basta. Disse lo scrittore napoletano Mim Rea che andava allo stadio a vedere il Napoli di Maradona:Nellanno dello scudetto col Napoli, fece una parata spettacolare a Udine. Era a terra e salv la porta con una rovesciata. Proprio cos, come un terzino.Sua madre diceva:E Garella parlava cos di se stesso:Preferiva giocare indossando un maglione rosso. Gli aveva portato fortuna a Verona e riteneva che gli attaccanti ne fossero un po stregati. Capofila nella rivolta dei quattro contro Bianchi, fu ceduto alla fine della stagione 1987-88. Disse:Sul famoso comunicato di sfiducia al tecnico, riconobbe:Fu ceduto allUdinese in serie B e nella serie cadetta Garella concluse la sua carriera di oltre 500 partite giocando due gare con lAvellino prima di ritirarsi nellautunno 1990 a causa di un brutto infortunio.