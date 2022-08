Campionato anomalo e incognita Napoli

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 08.08.2022)

Campionato anomalo per lo stop (14 novembre - 3 gennaio) imposto dal Mondiale in Qatar (21 novembre - 18 dicembre), inizio a ferragosto, prime partite col gran caldo, conclusione il 4 giugno, volatone di 15 giornate con 4 turni infrasettimanali prima dellinterruzione, calciomercato povero, al top Bremer per 41 milioni dal Torino alla Juventus, De Katelaere per 35 dal Bruges al Milan, 50 nuovi stranieri, 5 panchine nuove (Cioffi, Verona; Sottil, Udinese; Alvini, Cremonese; Zanetti, Empoli; Gotti, Spezia), le squadra pi rinnovate sono le neo-promosse, il Monza (otto nuovi in formazione), il Lecce (sette), la Cremonese (sei).Faticosa ricostruzione del Napoli, sei in uscita (Koulibaly, Insigne, Mertens, Ghoulam, Malcuit, Ospina), quattro in entrata (Kvaratskhelia, Kim, Olivera, Ostigard), tetto degli ingaggi ridotto di 30 milioni, saldo provvisorio di meno10 milioni tra acquisti (48 milioni) e cessioni (38 milioni, Koulibaly). Squadra pi giovane.Nelle quattro amichevoli di Castel di Sangro ha incontrato avversari molto chiusi e fallosi ricavandone la miseria di sei gol (Lozano, Petagna, Kvaratskhelia, Osimhen su rigore, due autogol). Spalletti ha detto: Siamo ancora in evoluzione. La squadra incompleta e la societ lo sa.Per lo scudetto vengono indicate Milan, Inter, Juventus con qualche dubbio, Roma per nuova allimpresa. Seguono le damigelle di accompagnamento: Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta. Rovesci in precampionato per Inter, Atalanta, Fiorentina.Nei test delle amichevoli il Milan, campione in carica, apparsa la squadra pi pronta e larrivo dellattaccante De Ketelaere ne aumenta le qualit offensive, Theo Hernandez e Leao sono ancora leNellInter il clamoroso ritorno di Lukaku consentir un gioco pi verticale con una maggiore copertura (per batosta in amichevole dal Villarreal).La Juventus ha mille dolori, intanto le mancheranno in avvio Pogba e Chiesa ed alla ricerca di un centrocampista con superiore talento di Locatelli. Sembra smarrito lantico spirito juventino: compattezza, ferocia agonistica, orgoglio bianconero.La Roma di Mourinho, Dybala e Wijnaldum punta alla zona-Champions, ma molti opinionisti la includono nella lotta per lo scudetto.Napoli e Atalanta non pi incluse nella griglia-scudetto, appaiate a Lazio e Fiorentina. Il Napoli, se non arriva Raspadori, passa al 4-3-3. Sulla linea mediana sono gi in forma-campionato Lobotka e Anguissa, manca il terzo centrocampista (Elmas una toppa, Zielinski e Fabian Ruiz non coprono). Kvaratskhelia la gran novit, attaccante esterno senza fronzoli, dribbling e gioco verticale. Kim gran fisico, non porta palla avanti come Koulibaly, ma lappoggia a un tocco ai centrocampisti e arretra subito per ricomporre la linea di difesa. Olivera da rivedere. Interessante Zerbin. Osimhen troppo nervoso nei contatti con lavversario e ancora con la mira approssimativa. C linterrogativo-Meret che ha giocato sotto la pressione dellannunciato arrivo di un portiere di esperienza che lo retrocederebbe ancora a rincalzo. Per determinazione e incisivit, Politano sembra preferibile a Lozano.LAtalanta in fase discendente. Si annunciano meraviglie dalla Lazio di Sarri che avrebbe finalmente la squadra giusta (due inserimenti al centro della difesa, Casale e Romagnoli; un ispiratore a centrocampo, Marcos Antonio; non si sa se Luis Alberto rester, vorrebbe andar via). Le amichevoli hanno dato responsi dubbi. La Fiorentina ha aggiunto il centravanti serbo Jovic (25 anni, dal Real Madrid), il portiere Gollini, il difensore destro Dodo (piccolo brasiliano, 1,66, dallo Shakhtar) e Mandragora sulla linea mediana.Il Verona, primo avversario del Napoli al Bentegodi, reduce da un magnifico campionato atteso a una nuova stagione positiva, squadra identica allo scorso anno, allenatore nuovo (Cioffi). Leterno Sassuolo stupir ancora e continua a fare cassa con i suoi gioielli (Scamacca al West Ham per 36 milioni), fa resistenza nel cedere Raspadori. LUdinese fisica e multi-etnica sar ancora una squadra tosta, protagonista di un vivace calciomercato (Molina allAtletico Madrid per 20 milioni; in entrata sette stranieri da scoprire), trattenuti sinora Beto e Deulofeu, richiestissimo lesterno sinistro Udogie.Le tre neopromosse. Il Lecce torna in A dopo tre anni, la Cremonese dopo ventisei, il Monza la novit assoluta. Obiettivo salvezza. Il Monza ha sfoderato una scintillante campagna-acquisti: Cragno in porta; Marlon, Ranocchia e Carboni in difesa; Pessina e Sensi a centrocampo; Caprari in attacco e aspetta Petagna.Torino smantellato con le partenze di Brekalo, Bremer, Belotti, Pobega, Pjaca, Praet. Resta la grinta di Juric. Indicativo lo sponsor sulle maglie: edilizia acrobatica. Nel Bologna cessioni forti (Theate al Rennes per 19 milioni; Svanberg al Wolfsburg per 9 milioni; Hickey al Brentford per 22 milioni), Mihajlovic molto insoddisfatto.Incerta la stagione della Sampdoria di Giampaolo, allenatore poco disposto a gare di battaglia. Una incognita anche lEmpoli con la nuova guida di Zanetti. La Salernitana di Nicola chiamata a unaltra impresa dopo la fantastica salvezza del campionato scorso: pochi innesti (i due esterni di difesa Lovato e Pirola; dal Lilla, Bradaric quinto di centrocampo; in attacco il norvegese Erik Botheim, 23 anni, dal Krasnodar), sono partiti Djuric al Verona, Ederson allAtalanta per 22 milioni e Strandberg svincolato, ma rimasto Emil Bohinen, talento norvegese di centrocampo. Obiettivo salvezza per lo Spezia che ha cambiato allenatore (in panchina Luca Gotti, ex Udinese).