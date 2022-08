Il Napoli Basket si assicura Robert Johnson

di Mario Triggiani



Un altro colpo di mercato per la Generazione Vincente Napoli Basket, che ha annunciato di aver raggiunto l'accordo per la prossima stagione agonistica con la guardia statunitense classe 1995 Robert Johnson.Dopo aver concluso l'esperienza universitaria con gli Indiana Hoosier (14 punti di media nell'ultima stagione), Johnson ha cominciato la sua esperienza in giro per il mondo tra Polonia, Russia e Turchia, dimostrandosi sempre un ottimo realizzatore.Johnson ha iniziato la scorsa stagione in A2 a Cant, risultando il capocannoniere del suo girone con 19.7 punti per gara, prima di trasferirsi a Varsavia e concludere il campionato polacco da leader nei punti con 20.5 punti di media.Coach Maurizio Buscaglia presenta il nuovo acquisto: "Sulla stessa lunghezza donda Alessandro Bolognesi:Ora manca solo un'ala grande per completare il quintetto titolare della Ge.Vi., quando mancano poco pi di due mesi allesordio in campionato, previsto per domenica 2 ottobre contro la Virtus Bologna al PalaBarbuto.