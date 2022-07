Napoli Basket, esordio da big in campionato

La Lega Basket ha ufficializzato il calendario della stagione regolare della Serie A 2022-23.Se gi da qualche anno si abbandonata la formula del sorteggio che affidava al caso gli accoppiamenti tra le squadre, per la seconda stagione consecutiva si deciso di prevedere anche gironi di andata e ritorno "asimmettrici" e non pi speculari di modo da aumentare la flessibilit e la spettacolarit del campionato.Questa previsione, che consente alla Lega di decidere in quali giorni inserire i match pi importanti, permette di comprendere la considerazione che il mondo della pallacanestro ha delle varie piazze che parteciperanno al massimo campionato italiano.La Generazione Vincente Napoli Basket, infatti, pur essendosi classificata al terz'ultimo posto in classifica nella scorsa stagione, ha avuto un trattamento da grande citt in sede di redazione del calendario.L'esordio dei partenopei sar domenica 2 ottobre contro la Virtus Bologna, squadra vice-campione d'Italia e vincitrice della scorsa edizione dell'EuroCup (successo che le garantir il diritto a partecipare all'Eurolega, massima competizione continentale).Dopo la gara con Milano dello scorso ottobre, dunque, ancora una volta Napoli si aggiudica una gara di cartello alla prima giornata, in un PalaBarbuto verosimilmente gremito (Covid permettendo), visto l'entusiasmo tipico dell'esordio in una nuova stagione ed il fatto che lo scorso anno la Virtus stata sconfitta a Fuorigrotta nella gara che probabilmente i tifosi partenopei ricorderanno con pi affetto di tutto il campionato.Il cammino degli uomini di coach Buscaglia continuer poi con due trasferte a Brindisi e Pesaro intervallate dal match casalingo contro Reggio Emilia.Nel periodo natalizio, che per tradizione vede i palazzetti pi pieni dati i minori impegni lavorativi, si disputeranno due turni di luned, con Napoli che ospiter Verona il 26 dicembre e giocher l'attesissimo derby con Scafati il 2 gennaio.Da calendario si dovrebbe giocare al PalaMangano, dove un derby di Serie A non si vede dal 2007, ma al momento i lavori al palazzetto di Scafati che hanno costretto il momentaneo trasloco della squadra gialloblu a Napoli lasciano presagire la possibilit che si disputi anche il derby al Palabarbuto.Altro segno dell'enorme considerazione che la Lega ha avuto per Napoli nella redazione dei calendari la previsione di un altro big match in un'altra data chiave del calendario. Nel Sabato Santo, infatti, la Ge.Vi. giocher a Bologna la gara di ritorno contro la Virtus.Tra il 15 ed il 19 febbraio si disputer la Final Eight di Coppa Italia, cui accederanno le prime otto squadre in classifica al termine del girone di andata. La sede ancora da stabilire, ma gi da anni il Presidente del Napoli Basket Federico Grassi parla di voler riportare i grandi eventi cestistici a Napoli, dunque non escluso che in caso di richiesta da parte della Ge.Vi., la manifestazione possa essere assegnata al capoluogo partenopeo.La preparazione precampionato della Generazione Vincente Napoli Basket inizier dopo Ferragosto con un raduno in sede prima di disputare qualche gara amichevole per arrivare al massimo della forma all'esordio in campionato contro la Virtus Bologna ad ottobre.