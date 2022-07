Niente di vero, di Veronica Raimo

di Giovanna D'Arbitrio



la vincitrice della IX Edizione delcon, il libro pi votato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni provenienti da oltre 100 scuole secondarie superiori sia in Italia che allestero.Il libro viene cos presentato dalla casa editrice Einaudi:Senzaltro un libro che fa riflettere con un sorriso, una scrittura agrodolce, ma intensa, non superficiale, un mix di fatti dolorosi, vicende intime e quantaltro, narrati in maniera ironica, talvolta perfino divertente.Proposto daalcon la seguente motivazione:Quando in una famiglia nasce uno scrittorefare una brutta fine nel tentativo di uccidere madri, padri e fratelli, per poi ritrovarseli inesorabilmente viv, sorella dello scrittore Christian Raimo, si laureata in Lettere con una tesi sul cinema della Germania divisa. Ha vissuto a Berlino lavorando come ricercatrice presso l'Universit Humboldt.Traduttrice dall'inglese per diverse case editrici, esordendo nella narrativa nel 2007 con il romanzoal quale hanno fatto seguito altri romanzi, come, e diversi racconti pubblicati in riviste e antologie.Insieme a Marco Bellocchio e a Stefano Rulli, ha scritto la sceneggiatura di(2012, regia dello stesso Bellocchio) candidata ai Nastri d'argento 2013[5].Ha scritto per vari periodici e quotidiani come Rolling Stone, la Repubblica XL, il manifesto, Il Corriere della Sera e Amica