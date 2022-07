Il martirio di San Gennaro nella pittura

di Achille della Ragione



Quasi tutti i pittori del secolo d'oro della pittura napoletana si sono esibiti nel ritrarre la decapitazione di San Gennaro, avvenuta nel 305 d.C. nella Solfatara di Pozzuoli.Cominciamo la nostra carrellata proponendo ai nostri lettori un vero capolavoro di Domenico Gargiulo, pi noto come Micco Spadaro (fig.1) conservato nella celebre collezione del filosofo Achille della Ragione, che costitu la punta di diamante della memorabile mostra sul patrono di Napoli, che si tenne nel 1998 nella chiesa di Donnaregina Nuova, alla cui inaugurazione intervenne anche il Papa, che si compliment col proprietario.Proseguiamo con uno splendido Aniello Falcone (fig.2), di collezione privata, ricomparso dopo anni di oblio all'attenzione degli studiosi.Passiamo poi ad un autografo di Carlo Coppola (fig.3), esposto al Pio Monte della Misericordia, che per anni stato erroneamente attribuito a Niccol De Simone e che finalmente dopo la pubblicazione del mio saggio: "" (consultabile in rete digitandone il titolo), nell'ultimo catalogo uscito di recente stato correttamente attribuito.Di nuovo ci troviamo davanti ad un capolavoro, eseguito da Artemisia Gentileschi e conservato nella Cattedrale di Pozzuoli, che ritrae il santo nell'anfiteatro, mentre le belve che dovevano sbranarlo si prostrano ai suoi piedi (fig.4).Un vero Niccol De Simone (fig.5) lo possiamo ammirare nel museo di San Martino, mentre se vogliamo osservare il quadro (fig.6) di Domenico Antonio Vaccaro, conservato nella chiesa della Concezione a Montecalvario, dovremo attendere un tempo infinito, perch bisogna che finiscano dei lavori di ristrutturazione.Ed eccoci di fronte al famoso dipinto di Ribera conservato nel Duomo, nella cappella dedicata al patrono, che ritrae il momento in cui San Gennaro esce illeso dalla fornace (fig.7), mentre le fiamme avvolgono i presenti, compreso un fanciullo che urla disperato, che costitu la copertina del catalogo della memorabile mostra sul Seicento napoletano.Vi poi un dipinto pi modesto (fig.8) di Nicola Malinconico, l'allievo prediletto di Luca Giordano, transitato di recente sul mercato antiquariale.Passiamo ora a Paolo Finoglio e per vedere il suo quadro (fig.9) dobbiamo recarci a Conversano nella chiesa dedicata ai SS. Cosma e Damiano, mentre per contemplare l'opera di Giacomo Del Po (fig.10), basta recarsi nel museo Duca di Martina.Continuiamo la nostra carrellata con di nuovo la scena di San Gennaro che esce illeso dalla fornace (fig.11), conservata nella Quadreria dei Gerolamini ed eseguita da Onofrio De Lione, fratello del pi famoso Andrea, pi noto come decoratore.Poi in azione un gigante un tal Domenichino, che ci lascia il suo capolavoro (fig.12) nella Cappella del tesoro di San Gennaro.Pi modesto il quadro (fig.13) di Scipione Compagno, conservato a Nantes al muse des Beaux arts.L'opera eseguita da Mattia Preti (fig.14), pure per ammirarla bisogna recarsi all'estero a Madrid e lo stesso vale per lo sconosciuto quanto bravo Girolamo Pesce, il cui dipinto (fig.15) si trova in Ungheria.Repetita iuvant, per cui vogliamo concludere con un nuovo dipinto (fig.16) di Carlo Coppola, transitato di recente ad un'asta, un autore a me caro, non solo perch gli ho dedicato una monografia, ma soprattutto perch ho identificato i caratteri patognomonici che permettono di identificarlo, correggendo gli errori dei grandi esperti di pittura napoletana.Didascaliefig. 1 - Domenico Gargiulo - Decapitazione di San Gennaro nella Solfatara - Napoli, collezione della Ragionefig. 2 - Aniello Falcone - Martirio di San Gennaro nella Solfatara - Napoli, collezione privatafig. 3 -Carlo Coppola -Decollazione di San Gennaro -Napoli, Pio Monte della Misericordiafig. 4 - Artemisia Gentileschi - San Gennaro nell'anfiteatro di Pozzuoli - Pozzuoli, Cattedralefig. 5 - Niccol+ De Simone - Martirio di San Gennaro nella Solfatara - Napoli, museo di San Martinofig. 6 - Domenico Antonio Vaccaro - Martirio di San Gennaro - Napoli, chiesa della Concezione a Montecalvariofig. 7 - Jusepe de Ribera - San Gennaro esce illeso dalla fornace - Napoli, Duomo, cappella del tesoro di San Gennarofig. 8 - Nicola Malinconico - Martirio di San Gennaro - Napoli, mercato antiquarialefig. 9 - Paolo Finoglio - Martirio di San Gennaro - Conversano, chiesa dei SS. Cosma e Damianofig. 10 - Giacomo Del Po - Decapitazione di San Gennaro - Napoli, museo duca di Martinafig. 11 - Onofrio De Lione - San Gennaro esce illeso dalla fornace - Napoli, Quadreria dei Gerolaminifig. 12 - Domenichino - Decapitazione di San Gennaro - olio su rame - Napoli, Duomo, Cappella del tesorofig. 13 - Scipione Compagno - martirio di San Gennaro - Nantes, muse+ des Beaux Artsfig. 14 - Mattia Preti - Decapitazione di San Gennaro -Madrid, museo Tyssen- Bornemiszafig. 15 - Girolamo Pesce - Decapitazione di San Gennaro - Ungheria, Libreria del vescovado di Vac fig. 16 -Carlo Coppola-Martirio di San Gennaro - Italia, mercato antiquariale