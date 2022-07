La felicitá negata, di Domenico De Masi

di Giovanna D'Arbitrio



Indubbiamente il tema della felicità è stato sempre molto dibattuto fin dall'antichità da poeti, filosofi, scrittori. La felicità è stata definita in vari modi e secondo differenti interpretazioni, come serenità spirituale, appagamento, gioia, piacere, divertimento e quant'altro.Secondo De Masi malgrado il nostro mondo sia il migliore mai esistito, la felicità sembra comunque irraggiungibile: la Terra non è mai stata così popolata, non abbiamo mai avuto una disponibilità di risorse così grande e la democrazia è la forma di governo scelta dai cittadini di circa la metà dei Paesi del mondo. Eppure non si può parlare di progresso, se manca la felicità. Si potrebbe dire che tale tesi sia opinabile, considerati i tempi che stiamo vivendo, tra guerra e pandemia, ma De Masi ci fornisce interessanti spunti di dibattito e riflessione.Il libro viene così presentato dalla Casa Editrice Einaudi: "felicitàetica protestante".Senz'altro un libro interessante, soprattutto per l'analisi della Scuola di Francoforte e quella di Vienna, ma al di là di tali scuole, ci son venute in mente le teorie di Z. Bauman sulla società postmoderna da lui definita per il suo particolare tessuto sociale e politico, divenuto sfuggente e inafferrabile, a causa di globalizzazione, consumismo, crollo delle ideologie, con consequenziali omologazioni collettive, frustrazioni, incertezze, precarietà.E malgrado i tempi difficili, tra pandemia e guerra, crisi di governo in Italia, che ci resta da fare se non negarci almeno qualche speranza di un cambiamento positivo, anche se in verità non si tratta proprio di felicità?! Riusciremo un giorno a preferire il Bene a denaro e potere, interessi egoistici, economici e geopolitici? Chi vivrà vedrà.