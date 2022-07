Portami con te

di Achille della Ragione



Achille della Ragione

Prima della chiusura estiva alla Feltrinelli di piazza dei Martiri, davanti ad una folla plaudente, avvenuta la presentazione di, un romanzo scritto da due autori poco conosciuti (Dario Carraturo e Paolo Terracciano) ispirato alla nota soap televisivapresentato dallex dirigente del Centro i produzione di via Marconi, mentre Giulia Poggi (figura 1) ha letto alcuni brani dellopera i cui protagonisti sono Vicky Beaf e lo Chef stellato, da tempo scomparsi dal cast mentre una parte secondaria riservata a Michele, il giornalista da poco divenutoErano in sala i due interpreti principali oltre Patrizio Rispo (il- figura 2), Serena con un abito che esaltava la sua bellezza e Diego, il capellone, che copriva pudicamente il capo con un berretto con visiera.Dopo la presentazione i personaggi di spicco (incluso il sottoscritto, che si infilato), si sono trasferiti in un elegante bar prospiciente la chiesa di santa Caterina a Chiaia dove era stato allestito un gustoso buffet e si potevano sorseggiare vari tipi di champagne.Sono riuscito a farmi fare delle foto con i vari personaggi, in particolare abbracciato teneramente con Serena, timorosa della gelosia di Filippo, ma purtroppo a Lubrano, pi noto come autista abusivo che come fotoreporter, stata rubata la macchina fotografica con grave perdita per la mia vanagloria.Ho poi invitato vari personaggi a presenziare ad una riunione da tenersi a settembre nella mia villa posillipina, dove ogni settimana si svolge un salotto culturale. Molti non credevano che io fossi ricco, anche se non sfondato, e che possedessi una villa di cinque piani; li ho quindi invitati a consultare Internet ed a visionare la mia collezione di dipinti, la pi importante di Napoli, e poi alcuni articoli tra i quali, dopodich hanno aderito in massa al mio invito.In particolare Serena, cui da poco avevo riferito che i miei Servizi Segreti mi avevano detto che lei abita al parco Matarazzo mi ha chiesto prima per quanto tempo ho guadagnato un miliardo ogni anno e poi se fossi separato.A settembre attendiamo con ansia luscita e la presentazione di un nuovo libro:. Chi vivr vedr.