Luigi Alviggi

Questo lavoro presenta unottima e puntuale esposizione delle caratteristiche salienti delluomo Albino Luciani, poi esponente del clero chiamato a funzioni sempre pi elevate nella gerarchia ecclesiastica. D cos modo di conoscere in maniera estesa - utilizzando lAutore le fonti pi varie - i tratti significativi del pensiero e dei comportamenti di questo Santo Pastore che sar beatificato il prossimo 4 settembre da Papa Francesco.In esso si parla anche, succintamente, dei suoi pi stretti collaboratori in Vaticano. Albino, figlio di operai, nasce il 17.10.1912 a Canale dAgordo - in provincia di Belluno (Veneto) - e spirer il 28.9.1978 a Roma, dopo soli 33 giorni dallelezione a Sommo Pontefice della Chiesa Cattolica con il nome di Giovanni Paolo I.Sar, forse, il primo di una serie di Papi sostenitori di una(come gi due dei suoi successori) impegnata nella cura delle anime e nellabbattimento delle troppe barriere sociali esistenti, la povert in primis.Albino citer, nella sua quarta e ultima udienza generale del mercoled, le parole dallenciclica(1967) di Paolo VI:Afferma la Biscotti nella sua prefazione:il sospetto rimane nel nostro cuore..Albino verr eletto Papa dopo solo quattro scrutini il 26.8.1978, 263 Vescovo di Roma e - per la terza volta nel corso del XX secolo - un patriarca di Venezia salir al soglio pontificio, dopo Pio X (1903) e Giovanni XXIII (1958). La fumataprovocher un certo sconcerto risultando nella fase iniziale grigia.stato il primo papa ad adottare un doppio nome, e da ben dieci secoli non veniva scelto un nome papale inedito. Sar anche il primo ad abolire la sedia gestatoria e a evitare di indossare la tiara.Verr chiamato dal popolo, con dolcezza estrema,E luomo semplice non avr remore a raccontare, gi nellAngelus dellindomani domenica 27 agosto, il suo stato danimo in merito a quanto accaduto:".Nella prima udienza generale si far aiutare nel discorso da un chierichetto presente, con un fare da curato di campagna, sua cifra caratteriale di sempre, preludio a un enorme consenso popolare. Da questinsieme preliminare limpressione emergente, quale ipotesi, che questo Pontefice sarebbe stato un innovatore di grado estremo, forse addirittura superiore allimmediato successore - Giovanni Paolo II - il polacco che regner sulla Chiesa di Cristo per ben 27 anni (dallottobre 1978 allaprile 2005: il terzo papato pi lungo della storia dopo quello di Pio IX, quasi 32 anni, e di San Pietro). E questo, per unistituzione di oltre duemila anni di vita, non detto avrebbe potuto essere cosa benaccetta a priori.Il suo brillante curriculum ecclesiastico personale presto detto. Sar ordinato sacerdote nel 35, nel 58 a 46 anni viene nominato vescovo di Vittorio Veneto. Diverr poi patriarca di Venezia nel 70 e poco dopo vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI). Singolare lepisodio di fine 72 avvenuto tra la gente presente in Piazza San Marco a Venezia durante una visita di Papa Montini (Paolo VI). Questi si toglier la stola pontificia per appoggiarla sulle spalle di un Luciani incredulo che, tre mesi dopo, da lui stesso sar nominato cardinale.Diversi i gialli, pubblicati nei vari anni a seguire, che adombrano, nella finzione letteraria, la possibilit di un omicidio di Sua Santit per coprire la possibile scoperta del marcio esistente in speculazioni fasulle e frodi finanziarie coperte dalle bianche vesti vaticane.Non sono per mancate anche tante voci di senso opposto. Nell84 far scalpore - e avr grandissimo successo di vendite e traduzioni nel mondo - la voluminosa indagine dellinglese David YallopIl saggista dichiara sin dallintroduzione di essere certo dellassassinio di Papa Luciani, facendo addirittura il nome dei sospettati. Il movente originerebbe da tutti gli scompensi collegati alle vicende dello IOR (Istituto per le Opere Religiose) e alloperato dei suoi tre temerari e loschi banchieri.La linea di difesa del Vaticano si attester sul fatto che il Papa era un uomo fragile di salute delicata, e nessun concreto sospetto mai nato in alcuno dei familiari o degli stretti collaboratori. I due segretari particolari - Lorenzi e Magee - parleranno poi tardivamente di due malesseri cardiaci di modesto rilievo accusati dal Luciani nello stesso giorno della fine.La controinchiesta dellinglese John Cornwell - svolta nell87 su mandato del Vaticano e per incarico dellarcivescovo John Foley (per confutare Yallop e gli altri) - nellammasso di deposizioni raccolte dai vari religiosi coinvolti nelle prime ore dopo la fine di Giovanni Paolo I, e con qualche loro decesso intercorso nel frattempo, non approder a una tesi certa. Del resto, per dirne una, lo stesso archiatra pontificio - il dottor Buzzonetti - nel breve mese del papato non aveva mai visitato il Pontefice.Ci si orienter verso un embolo (gi sofferto a un occhio da Luciani nel 75) pi che su un infarto, essendo bassa la pressione cardiaca del soggetto. Cornwell riporta tutto - anche il colloquio con Marcinkus - nel suo libro dell89:. Poi scrive la sua versione sul come possono essersi svolti i fatti, probabilmente la pi prossima alla realt ma certo non dirimente (impossibile, daltronde!).E termina, in barba al mandante (!):scopertoPaul Marcinkus (Chicago, 1922 2006), vescovo statunitense, Michele Sindona e Roberto Calvi, direttore generale (e poi Presidente) del Banco Ambrosiano, costituiscono la triade deiQuesta si romper nellestate del 74. Gli ultimi due compariranno nella lista degli appartenenti alla P2 di Licio Gelli, e Calvi nell82 sar trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra. Il giorno prima il Banco era stato dichiarato in bancarotta. Sindona sar avvelenato da un caff al cianuro servitogli nel supercarcere di Voghera nell86 e morir, incosciente, due giorni dopo.Da notare che Marcinkus sar presidente dello IOR - nominato nel 68 da Paolo VI - per ventanni fino all88. Destinatario di un mandato di cattura nell87 per il crac del Banco Ambrosiano, evit il seguito per limmunit diplomatica.Landi ci riporta la sua frase pi famosa:. Le cronache riferiscono - anche se smentite dallinteressato - che tratt molto male Luciani in un colloquio del 72, forse mettendolo addirittura alla porta.In sostanza, con unipotesi molto probabile, evidente che: il duro mese di sollecitazioni dovute al lavoro molto oneroso di un Sommo Pontefice, lenorme mole di impegni di rappresentanza legati al ruolo, una tempra gi sollecitata dallintenso lavoro degli anni precedenti il sommo incarico, potrebbero facilmente aver avuto la meglio su una tempra fisica di non robusta fibra.Ad avvalorare la tesi potrebbe giovare un importante fattore banale. Lo stesso Papa, in condizione di stress perch oppresso dalle troppe richieste esterne, potrebbe aver finito col dimenticare se stesso trascurandosi, e non sottoponendosi ai controlli medici usuali che sarebbero stati necessari, o meglio, indispensabili per un uomo gi in non perfette condizioni fisiche di partenza.Dunque:Giovanni Landi: La morte di Papa Lucianiprefazione di Barbara BiscottiRCS Mediagroup, 2022 - pp. 160 6,00