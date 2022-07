Fly - Vola verso i tuoi sogni, di Katja von Garnier

di Giovanna D'Arbitrio



, di, racconta la storia di Bex (), una ragazza di 20 anni in carcere per uno sfortunato incidente. La giovane deve sottoporsi ad un programma di riabilitazione e cos, grazie ad un'insegnante specializzata in, scopre la passione per ballo. Bex e altri giovani detenuti formano pertanto un gruppo di danza che li aiuter a trasformare la loro rabbia in una visione pi positiva del loro futuro.Chiusi in carcere, in effetti, questi giovani intravedono nella danza lopportunit d vita diversa, insomma preferibile laalla guerriglia urbana o alla criminalit minorile che affligge le periferie di tutto il mondo. Non si tratta quindi solo di un film centrato sulla street dance, ma di unopera che si pone obiettivi educativi.Mi venuto in mente un bellissimo film di diversi anni fa, di pi alto spessore, diretto dal grande Nanni Loy,, che narrava le vicende di alcuni dei giovani detenuti del riformatorio di Nisida a Napoli, impegnati a realizzare un musical teatrale. Attraverso le singole storie dei ragazzi, il regista offriva spunti di riflessione su camorra e disagio giovanile.Anche Fly una storia di speranza e rinascita attraverso il potere salvifico della danza, scandita da ritmi pulsanti e coreografie interpetrate da ballerini Hip-Hop-Freesty di livello internazionale, come i campioni del mondoe ancora" ecc..Molti sono stati i film dida circa un ventennio, come Step Up, uno, due, 3D, Revolution, All in, High Water ed altri, ma Katja von Garnier riuscita a creare qualcosa di originale con coreografie perfette ed esperti ballerini che si muovono tra ritmi scatenati e vivaci colori.Il film supportato da un buon cast di interpreti, come, da sceneggiatura di, fotografia di, montaggio di, musiche diTra i film della regista tedesca ricordiamo:Ecco il trailer ufficiale del film: