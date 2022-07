Libero De Cunzo e L’isola Di Arturo

di Redazione

alle ore, presso la, Palazzo Pinto, il Presidente della Provincia, ing., ha inaugurato la mostraPromossa dalla Provincia di Salerno e dal Museo-FRaC Baronissi, nell’ambito delle manifestazioni di, la mostra è patrocinata dal, dal, dal, con partners lae l’AssociazioneCurata dal’esposizione propone cinquanta fotografie, realizzate parte tra il 2007 e il 2008 e pubblicate nel 2009, con un testo di Elisabetta Montaldo, nel volume, parte in questa primavera. Sono immagini dedicate all’incanto dei giardini che modellano il territorio procidano, vestendolo di colori, dal giallo dei limoni alla gamma del verde che ritaglia spicchi di cielo e di mare. Un’isola incorniciata dall’azzurro del mare ma che, nel suo ventre nasconde la sua tipicità di isola della terra, dei campi, dei contadini.- scrive il Presidentenel catalogo pubblicato da Gutenberg Edizioni -– osservaPresidente Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali-Ravello -- rilevadirettore del Museo-FRaC e curatore della mostra –.”La mostra resterà aperta fino al 21 agosto, rispettando i seguenti orari: dal martedì alla domenica ore 09:00 – 19:30.LIBERO DE CUNZO. …sono nato il 26 dicembre del 1960. I miei genitori Mario De Cunzo e Rosanna Cicchella, due intellettuali di sinistra impegnati nelle lunghe lotte per lo sviluppo sociale e la tutela del Paesaggio, mi hanno allevato soprattutto facendomi viaggiare e visitare siti straordinari…luoghi di interesse storico artistico ambientale comprese Città e Musei.Grazie a loro prima dei 15 anni ero già stato a Roma, Firenze, Spoleto, Spalato, Malta, Vienna, Venezia, Parigi, Londra e il Monte Bianco...visitando, oltre il Museo di Capodimonte dove ho abitato tra i cinque e gli otto anni, gli Uffizi, il Louvre e la Tate Gallery.Successivamente ancora Luoghi e Persone hanno avuto una forte influenza sulla mia formazione e definizione del mio percorso artistico e professionale.Per i luoghi, sono stati di forte impulso, tra gli altri Atene, Santorini, Procida, Capri, Civita di Bagnoregio, Siracusa, Eraclea Minoa, Luxor, Santiago di Campostella, Stoccolma, Amsterdam, Berlino.La mia formazione tra Istituto Statale d’Arte e Facoltà di Architettura di Palazzo Gravina a Napoli non sarebbe stata completa senza diversi incontri con grandi Maestri, ..tra gli altri: Luigi Cosenza, Raffaello Causa, Eleonora Puntillo, Vezio De Lucia, Georges Vallet, Antonio Iannello, Sergio Civita, Italo Zannier, Fabio Donato, Mimmo Jodice, Giorgio Lotti, Girberto Marselli, Enrico Crispolti, Massimo Bignardi, Jean Digne, Lucien Clergue, Jean-Noël Schifano, Michele Sovente, Franco Fontana, Giovanni Chiaramonte, Pasquale Trisorio, Lucio Amelio, Peppe Morra….Fotografo dal 1976 vivo tra Napoli, Baia e la Tuscia, insegno dal 1987 Arte della fotografia al Liceo Artistico Boccioni-Palizzi e, dal 2006, alla Accademia di Belle Arti di Napoli collaboro con la Scuola di Specializzazione in fotografia.Ho avuto riconoscimenti nazionali ed internazionali, mie opere sono conservate in collezioni Pubbliche e Private e pubblicate in monografie, riviste e giornali.Ho lavorato e lavoro per Campagne fotografiche e Progetti di Enti Pubblici e Privati.Inoltre, ho promosso diverse iniziative, anche espositive per sostenere nuovi giovani autori della fotografia e non solo. Sono felicemente padre, orgoglioso, di Maia Francesca e MariaSole Margherita De Cunzo.Comunicazione Maria Rosaria GrecoResponsabile Servizio Comunicazione Istituzionale Provincia di Salerno/Ufficio StampaBarbara LandiResponsabile ufficio stampa Museo-FRaC BaronissiInfo: www.cultura@comune.baronissi.sa.it

