Un volo per Sara, di MaurizIo De Giovanni

di Giovanna D'Arbitrio



Tutti i lettori che ammirano Maurizio de Giovanni, il ben noto giallista napoletano, hanno accolto con interesse il suo nuovo romanzo Un volo per Sara (Ed Rizzoli), in cui ritorna il personaggio di Sara Morozzi, dopo i precedenti noir Sara al tramonto 2018, Le parole di Sara 2019, Una lettera per Sara 2020, Gli occhi di Sara 2021.Il libro viene cos presentato:Sara Morozzi ha il dono di leggere la verit attraverso linterpretazione del linguaggio non verbale. Senza trucco, dimessa, con i capelli argentati, ma con due occhi azzurri in volto giovanile, ricerca la verit in modo puntuale e spietato e odia falsit e menzogna. Con laiuto di Teresa Pandolfi, Andrea Catapano, Davide Pardo e sua nuora Viola risolver anche questo caso e torner a riabbracciare il suo nipotino.Come al solito i noir di De Giovanni, al di l delluso della tecnica del genere thriller, sollecitano riflessioni su molti importanti e seri problemi. In effetti le vicende narrate nei 39 capitoli del suo ultimo libro, non trattano solo di episodi importanti della vita passata di Sara, ma anche di eventi socio-politici del tempo, di giochi di potere, di misteri rimasti spesso irrisolti in Italia.Nei romanzi di De Giovani ambientati a Napoli si muovono personaggi che balzano dalle pagine come esseri viventi e palpitanti: ricordiamodella Napoli anni 30,, poliziotti della Napoli di oggi, resi ancor pi noti dalla serie tv su Raiuno con Alessandro Gassman nei panni dell'ispettore Lojacono,, ciclo di romanzi il cui protagonista un professore di antropologia, Marco Di Giacomo, alle prese con la misteriosa Napoli del sottosuolo.E a quanto pare, forse, a breve le avventure di Sara Morozzi appariranno in una serie televisiva con Lunetta Savino nel ruolo di Sara.Ecco un intervista allautore.