Dal Vinitaly con Furore

di Paolo De Angelis

Paolo de Angelis

Al Vinitaly, a Verona, dove lAdige scorre romantico e silente, e il cui scroscio somiglia al vino che lascia la bottiglia per raggiungere il bicchiere, incontriamo i vini di Marisa Cuomo.Su tutti, Lui, Il vino, il Fiorduva.Intrigante, di un giallo che non non solo paglierino ma da film, complesso, armonioso ed un finale a sorpresa.Le parole di Andrea Ferrajoli, marito di Marisa, sono dense di storia e di orgoglio.E di fatica, perch quei vigneti non sono per nulla semplici.Quella di Marisa Cuomo una bellissima storia che nasce quasi quarant'anni fa.Andrea sta per sposarsi, ed ha unidea geniale, da proporre a lei durante il discorso di ringraziamento agli invitati presenti.A Furore sono in seicentottantaquattro, tutti fanno parte dellUnesco. Dalla spiaggia, lungo quel meraviglioso fiordo, ex piccola ed inespugnabile roccaforte, quando Amalfi era un Ducato, verso i Monti Lattari, tra roccia e case, ed i famosi murales, si arriva in uno dei borghi pi belli dItalia.Da quelle parti si dipinge vino.Lazienda si chiamava Gran Furor Divina Costiera, rilevata da Andrea Ferrajoli, ultimo discendente di una antica famiglia di vinificatori e, appunto, negli anni ottanta, la offr alla moglie come dono di nozze.Pi volte stato premiato come miglior bianco dItalia, miglior bianco del Vinitaly, medaglie e concorsi enologici lo hanno visto premiato in tutto il mondo.I tre vitigni ovviamente sono autoctoni: Ripoli, Fenile e Ginestra con una lieve predominanza del Ripoli. Quattordici gradi per un affinamento di sei mesi in piccole botti di rovere, per un sorso sapido, fresco, elegante, morbido e persistente. Frutta gialla, erbe aromatiche, albicocca, sapori tipici della Costiera Amalfitana.Vendemmia fatta interamente a mano, difficile, complicata, eroica.E poi via, che il mondo intero lo beve, ed il finale lungo, ed a sorpresa, proprio come in un film di James Bond.