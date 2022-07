La mia ombra è tua

di Giovanna D'Arbitrio



Senza dubbio innegabile il costante legame tra cinema e letteratura, pur essendo due arti distinte, un rapporto in cui il rischio di confronto è sempre presente. E comunque venga giudicato il suddetto film rispetto all’omonimo libro, esso ha il merito di riportarci alla memoria una parte del nostro passato insieme ad un inevitabile confronto tra generazioni.Presentato al Taormina Film Fest 2022, il film, di, è tratto dall’omonimo romanzo diche ha contribuito alla sceneggiatura insieme ae allo stessoIl libro viene così presentato dalla casa editrice La Nave di Teseo: “Il film di Eugenio Cappuccio, in effetti, non si distacca molto dal libro nel raccontare la storia dei due personaggi principali: il venticinquenne Emiliano De Vito () orfano di padre, brillante neo laureato in Lettere antiche, scoprendo ben presto che il “” non ha molto valore, accetta il ruolo di assistente dello scrittore Vittorio Vezzosi () autore di un unico romanzo di successo, "".In effetti si è verificato che un'influencer, Carlita Cosmay, abbia chiesto un sequel insieme ai suoi sette milioni di followers, ma Vezzosi odia i social e non intende scrivere alcun sequel. L’editore affida pertanto ad Emiliano il compito di spronarlo a far tutto ciò e infine Vittorio accetta di tenere un discorso, dopo un silenzio durato più di vent'anni.In una sorta di road movie, i due intraprendono un rocambolesco viaggio attraversando l'Italia con una vecchia jeep per giungere a Milano, alla Fiera-mercato degli anni ’80 e ’90 dove li attende Milena (), il grande perduto amore dello scrittore, nonché una gran folla incuriosita.Notevoli regia, sceneggiatura, fotografia di, musiche diTra i film del regista ricordiamo:- Documentario,- Documentario.Ecco il trailer del film: