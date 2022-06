I grandi romantici inglesi

di Giovanna D'Arbitrio



Il Romanticismo fu un fenomeno europeo che, pur nascendo da un lato come reazione alla ben nota, dallaltro tuttavia fu profondamente affascinato dalle idee di libert, di uguaglianza e fratellanza della Rivoluzione Francese. Sotto linflusso delle idee rivoluzionarie, infatti, i Romantici britannici sognarono un mondo migliore, ma ben presto le mire imperialistiche di Napoleone Bonaparte generarono in loro profonda delusione e sconforto, acuiti in seguito anche dalle conseguenze della Rivoluzione Industriale che evidenzi ancor pi il divario tra ricchi e poveri.Il Romanticismo inglese (in realt dovremmo dire britannico) esplose ufficialmente nel 1798 con la pubblicazione delledi, due giovani poeti che si conobbero a Bristol nellautunno del 1795. Animati da entusiastici progetti davanguardia, essi decisero di unire le loro poesie in questopera che pu essere considerata comedel nuovo movimento letterario in Inghilterra.Insieme al, modesto, e a sir, famoso per le sue popolariscozzesi, essi rappresentarono la prima fase del Romanticismo britannico, mentre, efurono considerati come i maggiori poeti della seconda generazione.Non riuscendo a cambiare quindi la societ del tempo, si ribellarono contro di essa, diventarono mistici, visionari, profeti e, sentendo fortemente i limiti della Dea Ragione, riscoprirono il potere creativo, magico e perfino cognitivo dellImmaginazione. La poesia venne definita da, dae, secondoche ha il compito di scoprire la pi profonda realt delle cose, cio tutto quello che si nasconde dietro le quinte del mondo fenomenico.Segni premonitori della rivolta romantica contro lilluminismo ed il classicismo erano gi presenti nel Preromanticismo inglese e si possono ravvisare, per esempio, nel mistico ritorno alle et barbariche con il ciclo di Ossian, o nellamore per la Natura sotto linflusso del filosofo francese, oppure nellattrazione per tombe, cimiteri e paesaggi desolati, evidenziati nella, ed infine nella ricerca dellorrido e del sublime, tema preferito dellee considerato come desiderio di forti ed irrazionali emozioni . Tutto ci, di conseguenza, port al rigetto di ogni regola neoclassica nellarte e di qualsiasi genere di conformismo nella societ.Questi elementi confluirono poi nelle opere dei Romantici dInghilterra che furono uniti tra loro da incredibili, sia nella vita che nellarte. Wordswrth, Coleridge e Southey, infatti, progettarono di fondare, in un remoto paese americano, una sorta di societ ideale, la, insieme a dodici coppie e, nellentusiasmo, Coleridge e Southey sposarono due sorelle per realizzare le loro idee.La societ, purtroppo, fall per problemi finanziari e anche negli anni successivi i poeti della prima generazione ebbero vite difficili ed infelici, ma in compenso trovarono sollievo nellarte, ciascuno a suo modo:, cantando la Natura e trasfigurando la realt di ogni giorno in opere come, evocando un mondo fantastico e misterioso come in(scritta sotto leffetto delloppio che cominci a prendere per calmare i dolori reumatici e che poi divent per lui una vera droga),, modesto scrittore, accontentandosi di un certo successo comeLa seconda generazione, rappresentata da, anchessa caratterizzata da forti legami di amicizia, di stima e positive affinit artistiche. Dei tre Byron fu il pi famoso ed il pi imitato in tutta lEuropa, quello pianche se non il pi grande come poeta.Contribuirono al suo successo il fascino dellesotismo e delleroe fatale, sprezzante verso tutte le convenzioni sociali, maledetto e solitario. Anticonformisti ed amanti della libert,furono respinti dalla rigida societ inglese dellepoca e si rifugiarono in Italia, dove scrissero le loro migliori opere in un clima pi sereno, circondati da amici pi aperti e benevoli, traendo felici ispirazioni dalla bellezza dei luoghi in cui abitarono.Diricordiamo il suo capolavoro,, in cui il tono scettico e satirico temperato da accenti romantici, dinon possiamo dimenticare le bellissime e vibranti liriche, comee tante altre poesie, di, innamorato della Bellezza e della Verit, citiamoShelley e Keats morirono in Italia, luno in un naufragio a 30 anni, laltro ucciso dalla tubercolosi a soli 25 anni. Byron, invece, mor a 36 anni di febbri malariche in Grecia, dove era andato per cercarecombattendo contro i Turchi.Tre giovani e grandi poeti, tre vite brevi, ma intense e significative.