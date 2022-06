Premio Liberalibri per la Cultura

di Pasquale Garolla

Nel pomeriggio di venerd 17 giugno presso la Libreria Feltrinelli di Caserta, lassociazione culturale Liberalibri ha tributato la menzione d'onore ad Antonio Grilletto di NolaHa introdotto Enzo De Rosa, presidente di Liberalibri, il quale ha ricordato come Antonio Grilletto si sia distinto, nellarco degli anni, nelle attivit culturali e religiose sia a Nola con i Gigli sia a Castellabate con la riscoperta del Beato Simeone e sia in ambito nazionale.Il moderatore Giuseppe Vozza, segretario dellassociazione, ha sottolineato come Antonio Grilletto abbia avuto sempre come primario obbiettivo la divulgazione e la circolazione del libro.Ha preso anche la parola la sedicenne studentessa casertana Milena Casella la quale ha messo in evidenza il valore morale della cultura, attraverso anche il mondo classico, che riesce a far germogliare la bellezza nellanimo umano.Antonio Grilletto ha messo in risalto la funzione della cultura della societ attuale la quale un bene per la socialit e la sacralit della persona umana. Ha anche ricordato come diversi uomini sia casertani, che hanno vestito luniforme dellEsercito Italiano, sia del resto dItalia, hanno lasciato una traccia profondissima nella storia culturale dellintero nostro Paese.Un esempio tra tutti il casertano Giulio Douhet, il quale con puro spirito patriottico, pens di far istituire la figura del Milite Ignoto, quale uomo e soldato simbolo di tutti i morti in battaglia e giammai identificati. Nel ricordare la figura del Milite Ignoto, ha anche ricordato la figura della madre, individuata in Maria Bergamas come rappresentante di tutte le madri italiane che avevano perso un proprio figlio nella Grande Guerra.Uno studio su tela di Antonio Sole stato donato dal presidente Enzo De Rosa ad Antonio Grilletto perch da Caserta il quadro potesse tornare nella terra di Nola, patria dello stesso pittore.La serata si conclusa con la consegna della targa