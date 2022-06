Madre Rosa Lupoli tra le vincitrici del Pavoncella

di Giovanna D'Arbitrio



A Sabaudia, allHotel Le Dune, alle ore 18,00 del 18 giugno2022 saranno premiate le vincitrici dellundicesima edizione deldedicato alla creativit femminile. A condurre levento sar(TGR Lazio).E anche questanno viene ribadito il significativo legame tra Napoli e Sabaudia, poich tra levincitrici del Pavoncella, ci sar, Abbadessa del Monastero delle Monache Cappuccine di Napoli.. (Dal Comunicato stampa di R. Tripodi).A quanto pare Madre Rosa tutte le mattine invia sulla chat di Whatsapp che ha creato per amici e fedeli un passo del Vangelo per scandire il calendario liturgico ed iscritta anche a Fb. Per lei la clausura come un altoforno della preghiera, acceso anche di notte: necessaria per stare vicini a Dio - ha affermato - () Bisogna usare tutti gli strumenti, anche i social network, la piazza virtuale in cui oggi sincontrano solitudine e dolore. L portiamo il conforto e la parola di Cristo.E dal comunicato stampa di Romano Tripodi emergono altri particolari e altre foto delle 10 vincitrici:A tutte andr una splendida scultura raffigurante la Pavoncella, opera darte di Sonia Mascioli. Infine la borsa di studio donata dalla famiglia Voltattorni al giovane medico Mariantonietta Scozzarriello per il contenuto innovativo della sua tesi di laurea, nel ricordo di Giuseppe Voltattorni, illuminato imprenditore da sempre vicino al Premio ed a Sabaudia. Un Premio che deve gratitudine a quei Privati che, anche in tempi di crisi, non hanno fatto mancare la loro concreta vicinanza: Intesa Sanpaolo, Terna, Innbiotec, Grimaldi Lines, Unaprol, Scovaventi, Chopard, Mapam s.r.l., Marco Carpineti. In partnership con il Pavoncella, lAcea s.p.a. (A cura di Romano Tripodi, Capo Ufficio Stampa). Ricordiamo infine oltre allambito Patrocinio della Presidenza del Consiglio, quelli del Presidente della Regione Lazio, della Provincia di Latina, della Citt di Sabaudia (conferito per loccasione dal Commissario straordinario), dellUniversit di Cassino e del Lazio Meridionale, delle Associazioni culturali no-profit, Medicina e Frontiere ed Arte Oltre, dellAccademia di Belle Arti di Napoli.