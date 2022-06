Un Fracanzano che sfida Ribera

di Achille della Ragione



Achille della Ragione

Didascalie:

Fig. 1

Francesco Fracanzano - Cristo incoronato di spine - 53x40 - Napoli, collezione privata.

Fig. 2

Francesco Fracanzano - C copertina della monografia.

Il Cristo incoronato di spine (fig.1) di cui ci occuperemo in questo nostro breve saggio, appartenente ad una famosa collezione napoletana, fa parte della maggiore produzione di Francesco Fracanzano: la rappresentazione di mezze figure investigate con crudo realismo, una moda nata nella bottega del Ribera a Napoli ed affermatasi poi anche in provincia grazie ai suoi discepoli, tra i quali si annovera anche il grande Luca Giordano, che pi volte ritorner sul tema nel corso della sua lunga carriera, dilatando oltre misura la sua fase riberesca, identificata erroneamente dalla critica con un periodo unicamente giovanile.Tra i pi convinti seguaci del valenzano si distingue Francesco Fracanzano, il quale nel 1622, dalla natia Monopoli, si trasferisce con la famiglia nella capitale, entrando giovanissimo nellambiente artistico partenopeo, grazie anche al matrimonio, celebrato nel 1632, con la sorella di Salvator Rosa.Lavorando con il Ribera ne recep la stessa predilezione per la corposit della materia pittorica e ripropose spesso i soggetti pi richiesti dalla committenza.Nel volto del Cristo trasuda una massa pittorica levigata, pi morbidamente plasmata e vibrante di vita. Qualche indulgenza ad un gusto manieristico pi abboccato, un certo compiacimento formalistico, un senso morale pi allentato ed una cura del dettaglio che si evince da alcuni particolari.Il Cristo impregnato anche da un potente naturalismo nella descrizione dei tratti somatici, indagati con severit nei solchi delle rughe, in linea con la lezione del Ribera, anche se il volto, intenso e vigoroso, comincia a rivelare i nuovi valori cromatici, sconosciuti nella produzione giovanile del pittore, per cui la collocazione cronologica dellopera va posta nel corso del V decennio del secolo, quando il rigore naturalistico comincia a cedere alle lusinghe di una tavolozza tenera e raffinata.Il De Dominici accenna allattivit del Fracanzano nella bottega del Ribera:Nessuno di questi quadri, attribuibili con un buon margine di certezza alla sua mano, firmato o datato, probabilmente perch spesso dovevano passare per autografi del maestro e ad avvalorare questa ipotesi ci soccorrono di nuovo le parole del biografoForniamo ora dei cenni della biografia del pittore, invitando chi volesse approfondire largomento e visionare circa 150 foto a colori dellartista a consultare la mia monografia, (fig.2) digitando il linkFiglio del pittore Alessandro e fratello di Cesare, Francesco, nel 1622, si trasferisce a Napoli per entrare nella bottega del Ribera. Fu successivamente maestro di Salvator Rosa, quest'ultimo fratello di Giovanna, nonch sua moglie.Per un certo periodo le sue attivit sono state condivise con il cognato Salvator Rosa e con Aniello Falcone, specializzato in scene di battaglia.Di stampo caravaggista, la sua pittura fu inizialmente accostata alla scuola dello Spagnoletto e pi in particolare a quella del Maestro dell'Annuncio ai pastori. Col tempo poi, la sua arte si allontanata dall'influenza tenebrista per assumere stili pi luminosi e chiari.I capolavori del Fracanzano sono riconosciuti su tutti nelle due tele con Storie della vita di San Gregorio Armeno del 1635 nella chiesa di San Gregorio Armeno a Napoli. Il figlio, Michelangelo, fu anch'egli pittore; tuttavia non riusc mai ad eguagliare il successo del padre.