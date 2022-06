Napoli Basket: un grande annuncio

di Mario Triggiani



Inizia con un grande annuncio la programmazione del prossimo campionato della Generazione Vincente Napoli Basket. La societ partenopea ha infatti annunciato di aver raggiunto laccordo con lesperto coach Cesare Pancotto, che sar lallenatore in seconda degli azzurri per la prossima stagione.Nato a Porto San Giorgio nel 1955, Pancotto pu vantare oltre mille panchine tra Serie A, Coppa Italia e Coppe Europee, oltre a tre promozioni in massima serie con Pistoia, Siena e Trieste.stato eletto due volte miglior allenatore del massimo campionato italiano, sulle panchine di Udine nel 2006 e Cremona nel 2016.Lultima esperienza in massima serie stata tra il 2019 ed il 2021 a Cant, dove ha chiuso con un ruolino complessivo di 13 vittorie e 36 sconfitte.Larrivo di un coach esperto come Pancotto sar fondamentale anche perch consentir di sopperire con serenit ai momenti in cui lhead coach Buscaglia dovr assentarsi per dirigere la nazionale olandese, come ad esempio durante gli europei del prossimo mese di settembre.Queste le parole di Pancotto:Nei prossimi giorni potrebbero arrivare i primi annunci riguardanti il roster della prossima stagione, a partire dai rinnovi dei contratti di Zerini e Uglietti, gi anticipati dal Presidente Grassi in conferenza stampa un paio di settimane fa e che andranno ad aggiungersi a Parks nella rosa che affronter il campionato di Serie A 2022 - 2023.