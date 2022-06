La Fata delle Nuvole ò la Regina Mab

di Laure Surville de Balzac

di Giovanna D'Arbitrio



Senza dubbio le molteplici capacità delle donne nei diversi campi dello scibile umano sono state represse e disconosciute attraverso i secoli, in particolare la loro creatività che si è espressa nel tempo in varie forme d’arte.Molto diffuso il fenomeno delle letterate costrette a celarsi dietro uno pseudonimo maschile per poter pubblicare le loro opere. Tale è il caso di Laure Surville de Balzac, sorella minore di Honoré de Balzac, autrice di diversi libri tra i quali- Racconti di famiglia, tradotto daCi sembra giusto mettere in rilievo alcune parti della presentazione della casa Editrice Alpes Italia: “La Fée des NuagessvelamentodimenticateLelio”.A quanto pare Laure dedicò la sua vita ad aiutare il fratello, con ricerche bibliografiche e documenti vari per valorizzarne le opere, suggerendo anche significative modifiche e sacrificando spesso la propria attitudine letteraria, come affermò, nel suo testo “”.- come si legge nella suddetta presentazione - rappresenta una situazione di vita sperimentata anche dallo stesso Balzac. In tenera età, lo scrittore fu infatti allontanato dalla famiglia e mandato a balia in un paesino nei pressi di Tours, raggiunto quasi subito dalla giovane sorella. Quest’esperienza li ha uniti in un legame unico e indissolubile, rimasto tale per tutta la vita.Il romanzo riprende questa tematica biografica e la rielabora: nella figura della protagonista Eliane, Laure recupera il distacco traumatico dalla famiglia e il suo superamento grazie alla creazione fantastica di personaggi che possano aiutarla ad affrontare il trauma dell’abbandono.Il romanzo può essere letto secondo diverse angolature. Dal punto di vista psicologico come una fuga da una realtà angosciante per mezzo del sogno, della fantasia e del gioco; dal punto di vista storico, come viene esplicitato dalla stessa autrice, dal desiderio di una diversa impostazione culturale da offrire alle giovani donne.La costruzione del racconto si rifà a tecniche narrative ispirate dal famoso fratello, descrizione dell’ambiente, introduzione dei personaggi, fino al dénouement finale.Molta attenzione viene data ai dettagli, considerati parte integrante della narrazione. Attraverso il sogno la protagonista trasporta il lettore in un mondo fantastico.Dalla Bretagna all’Egitto, alla Grecia, da Roma, a Parigi, dall’Italia, alla Germania. Non mancano, però, nomi illustri di poeti, filosofi, re, artisti, che vengono esaltati nelle loro specifiche qualità. Queste citazioni mettono in luce la vasta cultura di Laure, una cultura probabilmente acquisita all’ombra di Honoré de Balzac”.Personalmente oltre ad apprezzare la traduzione Di Rosa Romano Toscani, sensibile psicologa e poliedrica scrittrice di varie opere, il personaggio della Regina Mab mi ha fatto ricordare i miei studi universitari e in particolare la mia tesi su P.B. Shelley e il poema “Queen Mab", la regina delle fate di shakespeariana memoria, che prende con sé lo spirito di una fanciulla addormentata, Ianthe, per mostrarle passato, presente e futuro dell’Umanità, condannando violenza e guerre”.Concludo con alcuni famosi versi di Shakespeare dedicati alla Regina Mab, citata dal famoso discorso di Mercuzio in Romeo e Giulietta”: “”., psicoterapeuta, laureata in Lettere e Filosofia e in Psicologia, ha lavorato come psicologo coadiutore nel Servizio Sanitario Nazionale, occupandosi di bambini e di adolescenti.Nel 1980 ha fondato la S.I.P.P. (Società Italiana di Pscicoterapia Psicoanalitica), dove ha ricoperto il ruolo di docente con funzioni di training.È socio dell’E.F.P.P. (European Federation for Psychonalytic Psychotherapy) e socio ordinario della Società Italiana di Psicoanalisi e Psicoterapia Sándor Ferenczi.Già membro della National Association for the Advancement of Psychoanalysis. Presidente dell’“”.Ha scritto “”, “” (tradotto in francese), “”, “” e “” (tradotto in francese).Ha inoltre pubblicato “” (La scuola, 1978, in coll.), “” (Borla, 1997, in coll.), co-autore di “” (Borla, 1998) e infine “” (Franco Angeli, 2017).È autore infine di articoli pubblicati in “”, in “”, in “” e in “”.La casa editrice Alpes Italia a breve pubblicherà, sempre con traduzione e cura di Rosa Romano Toscani e di Valeria Sperti, altre interessanti opere come, Paris, Giraud, 1854;, Paris, Calman-Levy, 1878;, Paris, Janet, 1851;, 1831-1837, Paris, Plon, 1932.