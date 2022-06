Il concerto di Frida Bollani Magoni

di Adriano Cisternino



Suona (come il padre) e canta (come la madre), ma tiene a precisare che i genitori non sono stati i suoi insegnanti, n di pianoforte n di canto,Frida Bollani Magoni, un'onda di capelli biondo rame sovrastanti un viso angelico dagli occhi verdi, si esibir per la prima volta a Napoli venerd 17 giugno (ore 21) per un concerto piano e voce nel Complesso Monumentale di S. Maria La Nova.Compir 18 anni il 18 settembre. Ipovedente dalla nascita, considera questa sua condizione un dono, perch le ha permesso di sviluppare una sensibilit ai suoni ben oltre la media. Chiaro e fresco il timbro vocale, una buona dose di swing, ma soprattutto una padronanza di scena da artista consumata, capace di instaurare subito un feeling straordinario col pubblico.La sua storia racconta che salita sul palco quando era ancora nella pancia della madre. A due anni conosceva (e riconosceva) gi le note al pianoforte. Ogni rumore era associato ad una nota. Ha imparato, insomma, le scale musicali prima dell'alfabeto.A 7 anni il primo saggio di pianoforte. Le prime esibizioni in pubblico a 8-9 anni, accompagnata dalla madre, che la scorta quasi sempre tuttora, anche per aiutarla a gestire lo stress da concerto, prima durante e dopo.Le sue debolezze? I gelati e le patatine. I gelati, sostiene, sono una carica vitale per le corde vocali prima di cantare, mentre le patatine le danno energia in ogni momento della giornata.Vede poco, insomma, ma sa guardare lontano. Ha saputo apprezzare anche il lungo periodo di lockdown attraversato per il covid perch - ha rivelato - le ha dato la possibilit di studiare e preparare il concerto che porta in giro per l'Italia.Appuntamenti in diretta streaming col pubblico, infatti, le hanno suggerito i pezzi pi graditi da inserire nel repertorio personale. Una scelta da vera professionista, nonostante la giovanissima et.Oren Lavie, artista israeliano, il suo musicista preferito e, naturalmente, immancabile nella scaletta delle sue serate.Diciotto anni da compiere a settembre, ma Frida gi una star del mondo musicale italiano. Ha girato mezza Europa, sempre scortata dalla madre. In Italia abbiamo imparato a conoscerla soprattutto nel programma televisivo del padre: da quella sera la sua popolarit scoppiata in maniera esplosiva.Ma stata splendida anche in diretta Rai per la festa della Repubblica dell'anno scorso dal cortile del Quirinale (video fruibile ancora su Youtube), dove ha suonato l'inno di Mameli e poi si esibita in due suggestive interpretazioni didi Dalla edi Battiato. Recentemente ha anche collaborato con Roberto Bolle.Il concerto di venerd 17, organizzato dal Live Tones con la direzione artistica di Albero Bruno, si svolger nell'artistica sede di via S. Maria La Nova 44 sovrastata dal soffitto ligneo del 1600.Info al 338.9941559.