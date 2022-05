Gagarine, di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh

di Giovanna D'Arbitrio



Premiato al Roma Film Festival e ai Lumiere Awards,, diretto da, ha ottenuto anche 1 candidatura agli European Film Awards e 1 candidatura ai Cesar.Il film è ambientato nella periferia sud di Parigi e racconta la storia di un ragazzo di sedici anni, Youri (), che sogna di diventare un cosmonauta: è nato e cresciuto nella cosiddetta Cité Gagarine, un insieme di case in mattoni rossi, sorto come simbolo architettonico di modernità. Ora tale luogo rischia di essere demolito per degrado e fatiscenza, ma Youri e i suoi amici, Houssam () e Diana (). vogliono combattere per salvare le suddette abitazioni.Il cinema francese già da alcuni anni cerca di mettere in evidenza tensioni sociali e razziali presenti in particolare nelle zone periferiche e i registi esordienti Fanny Liatard e Jérémy Trouilh ci mostrano quanto sia importante il senso di appartenenza a un luogo, un luogo pieno di ricordi e di legami affettivi, nonché quanto sia difficile smantellare un’intera comunità.Il film inizia con immagini d'archivio sull'inaugurazione della Cité Gagarine, in presenza dell'astronauta russo Jurij Gagarin. I registi utilizzano poi anche le reali immagini della demolizione degli edifici nel 2019.Comunque mentre i vicini sono costretti a lasciare le loro case, Yuri, abbandonato dalla madre, rifiuta di andarsene e rimane nascosto nell’edificio semidistrutto, cercando di non farsi notare dagli operai: appassionato di astronomia, con la sua fantasia trasforma la Cité Gagarine nella sua astronave, creando un’atmosfera fantascientifica.Un bel film, supportato da buon cast, includenteLa sceneggiatura è di, le musiche di”.E in effetti, come essi spiegano “”.Ecco il trailer del film: https://www.youtube.com/watch?v=2T6kHUlzcGI