XI Edizione del Premio Pavoncella

di Giovanna D'Arbitrio



Anche questanno avr luogo a Sabaudia il prestigioso, dedicato alla creativit femminile. In effetti il 18 giugno, presso la Sala Convegni dellHotel Le Dune, si terr lXI edizione del Premio, ormai evento internazionale al quale la Presidenza del Consiglio ha offerto ancora una volta il suo Patrocinio.Ecco il primo Comunicato di, Capo Ufficio Stampa:, spiegano Chiara Palazzini e Francesca dOriano, rispettivamente Presidente della Giuria e Presidente del Premio.Saranno pertanto conferite ad otto allieve, di nazionalit ucraina, che frequentano lAccademia di Belle Arti di Napoli, altrettante borse di studio, assegnate, nel ricordo Lea Mattarella, indimenticabile docente, critica darte di Repubblica, generosa e sensibile componente la Giuria del Premio, prematuramente scomparsa.Come ogni anno ad affiancare il lavoro della Giuria, formata da un nutrito gruppo di giornaliste, in rappresentanza delle pi importanti testate ed emittenti televisive italiane, il Comitato Scientifico presieduto dal Prof. Michele Guarino, Associato di Gastroenterologia del Campus Bio-Medico di Roma.A presiedere il Comitato dOnore la Professoressa Paola Binetti, membro del Senato della Repubblica. Ma il Pavoncella non potrebbe continuare a volare cos in alto senza laiuto concreto del Privato, che anche in questo periodo di tangibile crisi, non mancato.Compagni di viaggio di questa undicesima edizione sono Intesa SanPaolo, Terna, Innbiotec, Grimaldi Lines, Unaprol, Scovaventi, Chopard, Mapam s.r.l. Azienda Marco Carpineti. In partnership con il Premio, lAcea s.p.a.Per quanto riguarda la sottoscritta, il Premio Pavoncella ha sempre pi consolidato i rapporti con Sabaudia. Amo immensamente Napoli, la mia citt, ma da anni sento anche il grande fascino di Sabaudia dove insegnai inglese negli anni 70 nella locale scuola media, quando mi trasferii per seguire mio marito, assunto come dirigente dalla MIAL, unindustria ora purtroppo chiusa da anni.A Sabaudia incontrai, sorella del compianto, nostro caro amico, stimato e indimenticabile Capo Dipartimento Ragioneria presso la Federico II di Napoli.Fu proprio laffetto per Raffaele che mi spinse a collaborare con sua sorella Francesca, ideatrice del Premio Pavoncella dedicato alla creativit femminile, quando nel 2015 per commemorare suo fratello mi chiese di cercare qualche studentessa meritevole della suddetta facolt per lassegnazione di una borsa di studio.Cominci cos un proficuo rapporto, Napoli-Sabaudia, non solo gestito dalla sottoscritta ma anche da altri amici di Francesca (campana doc), un rapporto di supporto al Premio per cercare valide candidature da proporre alla Giuria, sponsor e quantaltro, sempre tenendo presente valori da me sempre amati:, un gemellaggio radicato negli affetti e non in futili interessi campanilistici che spesso intralciano il luminoso cammino di obiettivi positivi e costruttivi.Ecco un mio articolo su tale tema:E cos accadde che il 2016 in particolare fu per me un anno da ricordare, poich riuscii (quasi per miracolo!) a contattare Louise Richardson,dopo secoli di nomine maschili, una donna intelligente e umile che accett di essereper il Pavoncella: ci invi un video di ben 8 minuti da me tradotto e poi proiettato su un grande schermo durante le premiazioni.E fu allora che il Pavoncella arriv ad Oxford e fu consegnato a Louise Richardson da una piccola delegazione formata da Francesca dOriano, da suo marito, il giornalista Romano Tripodi, da Marco De Rosa, mio figlio (che allora lavorava a Londra).Ecco larticolo:Con mia grande sorpresa, il 4 settembre 2021, a Sabaudia, nel corso della serata dedicata alla X Edizione del Premio Pavoncella, malgrado non fossi presente per seri motivi, mi stata assegnata dalla Giuria una targa per la collaborazione da me offerta negli anni a tale lodevole evento culturale che esalta la creativit femminile.Ho sentito il dovere di scrivere questo articolo per far capire, a chi ancora non sappia, come e quando sia iniziato il mio rapporto con il prestigioso Premio. E anche se da alcuni anni ho lasciato il mio incarico di membro della Giuria per problemi familiari, continuo a collaborare in vari modi e in particolare con i miei articoli pubblicati su vari siti on line, preferendo (per carattere) di lavorare in modo silenzioso dietro le quinte, senza protagonismi, sempre pronta a far posto a pi giovani forze, capaci di donare nuova linfa ad un Premio che va difeso e tutelato, poich esalta le Donne e la Cultura in tutti i campi.