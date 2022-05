Al "Maradona" il commiato di Insigne

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 15.05.2022)

Spalletti caricato a mille. Se oggi, contro il Genoa, il Napoli dovesse imitare la pirotecnica conferenza-stampa di venerd dell'allenatore azzurro, vedremmo una straordinaria partita. Spettacolare Spalletti, spettacolare il Napoli sull'ultima scena al "Maradona"?Si annunciano quarantamila spettatori. La partita non li vale. l'ultima gara in azzurro di Insigne nello stadio di Fuorigrotta. La folla sar tutta per il commiato di Lorenzo dopo undici anni in maglia azzurra, 121 gol e pi di quattrocento partite.Pi volte inseguito da una critica esigente, Insigne resta nella storia del Napoli non solo per le sue "cifre" da record, ma per i coriandoli di alcuni gol indimenticabili, prodezze balistiche santificate dall'espressione tiragiro finita nella Treccani.Per la regolarit del campionato, il Napoli dovr onorare l'impegno contro i genoani pur avendo poco da chiedere alla classifica, terzo posto al sicuro con 4 punti di vantaggio sulla Juventus.Il match tutto nella grinta del Genoa, penultimo, nel residuo tentativo di salvezza. La squadra ligure, affidata da 14 partite al tecnico tedesco Blessin, riuscita a collezionare tre vittorie tutte in casa nelle ultime sette gare a confronto di quattro sconfitte in campo esterno, il suo ruolino disastroso, un solo successo lontano da Marassi.Il pareggio della Salernitana ad Empoli (rigore-salvezza fallito da Perotti!) apre un minimo spiraglio di speranza al Cagliari e al Genoa. Ma le due squadre, terzultima e penultima, hanno una sola chance per evitare la retrocessione. Il Cagliari deve battere l'Inter stasera, il Genoa deve fare bottino pieno a Napoli.La squadra ligure affider al suo robusto centrocampo (pi un 4-4-2 che un 4-2-3-1) le maggiori opportunit per stare in partita. Sar una gara di lotta per i genoani, ma la temperatura gi estiva, non sar facile gestire le energie. Il caldo condizioner il match.Il Napoli chiude la stagione al "Maradona" con tanti rimpianti per i punti ceduti in casa (21). Svanito il sogno-scudetto con le definitive sentenze timbrate a Fuorigrotta da Fiorentina e Roma, poi il flop successivo ad Empoli.Storia passata. Si guarda gi al futuro. Spalletti bene in sella. Calciomercato difficile. Non sar tanto complicato acquistare quanto vendere. E ci sar la Champions da non buttar via subito.Andiamo ai saluti al "Maradona". Quanti palloni a Insigne per fargli chiudere in bellezza le stagioni azzurre? Lorenzo il secondo cannoniere del Napoli di tutti i tempi. Avanti Mertens con 148 gol, sullo stesso secondo gradino Insigne e Hamsik con 121 centri.Lo scudetto avr in serata i penultimi squilli col Milan che gioca prima ospitando l'Atalanta (ore 18) e l'Inter che dovr "rispondere" in serata sul campo del Cagliari. Le partite sfalsate chi danneggeranno?