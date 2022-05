Violeta, di Isabel Allende

di Giovanna D'Arbitrio



In, il nuovo romanzo di(Ed. Feltrinelli), la cilena Violeta del Valle racconta attraverso le sue lettere al nipote Camilo la storia della sua lunga vita, una testimonianza sugli eventi pi importanti del XX secolo.Il romanzo viene cos presentato:Il libro viene introdotto da una lettera al nipote Camilo e una significativa citazione:(Mary Oliver, the Summer day).diviso poi i 4 parti che fanno riferimento ad epoche diverse:Si conclude con il paragrafoNella prima parte viene descritta la nascita di Violeta, quando la madre Mara Gracia finalmente partor una bambina dopo aver dato alla luce cinque figli maschi, con grande gioia anche del padre Arsenio del Valle.Purtroppo era gi in arrivo in Cile linfluenza spagnola. Nella famiglia dei del Valle nessuno si contagi proprio per merito di Arsenio che prima di interventi governativi, aveva adottato le misure igieniche necessarie e soprattutto una lunga quarantena.Sfortunatamente nulla egli pot fare contro la crisi economica causata dal Crollo di Wall Street nel 1929, per cui Violeta scriveAlla soglia degli ottantanni, dopo aver scritto numerosi libri tradotti in diverse lingue, Isabel Allende ci offre ancora un bel romanzo che narra la vita di una donna coraggiosa, Violeta, tra pandemia e guerre, un romanzo che inizia nel 1920 durante la pandemia influenzale di spagnola e che termina nel 2020 al tempo del Covid-19.E cos la stessa Violeta afferma, concludendo la sua storia:Ci sembra giusto ricordare che la scrittrice cilena ha creato intrepidi personaggi femminili, spesso femministe ante litteram, come, protagonista di(1982),del romanzo(2006), tanto per citarne almeno due.nata a Lima, in Per, nel 1942, ma vissuta in Cile fino al 1973 lavorando come giornalista. Dopo il golpe di Pinochet si stabilita in Venezuela e, successivamente, negli Stati Uniti. Con il suo primo romanzo,del 1982 (Feltrinelli, 1983), si subito affermata come una delle voci pi importanti della narrativa contemporanea in lingua spagnola.Con Feltrinelli ha pubblicato anche: