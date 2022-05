Reggia di Capodimonte - Stufa dei Fiori

di Giovanna D'Arbitrio



Napoli ci sorprende sempre con nuovi tesori da scoprire nel suo immenso patrimonio artistico, storico e culturale: stata inaugurata la, nellantica Serra della Reggia-Museo di Capodimonte dove, per fortuna, i turisti accorrono numerosi come in altri prestigiosi luoghi del nostro passato, dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia.La Reggia di Capodimonte, con annesso parco, fu la residenza storica dei Borbone di Napoli, ma anche dei Bonaparte e Murat, nonch dei Savoia.Costruita a partire dal 1738 per volere di Carlo di Borbone come luogo dove accogliere la collezione Farnese, dal 1957 ospita il Museo nazionale di Capodimonte. La Reggia include gli Appartamenti Reali con gli arredi delle varie famiglie dinastiche, come pregiate porcellane, oggetti di vita quotidiana e sculture e pitture di artisti italiani ed europei del XVIII e XIX secolo.Come si legge sul sito della maestosa Reggia,.( https://capodimonte.cultura.gov.it/la-reggia/ Immersa nel verde del Real Bosco di Capodimonte, la Reggia circondata da meravigliosi alberi e piante.Ed ora unaltra sorpresa attende i turisti che potranno accedere anche allache nel corso dell800 era usata per acclimatare le piante che giungevano a Napoli dai luoghi pi lontani grazie alle relazioni internazionali del Regno.Situata accanto alla, nel 1843 divent una serra per la riproduzione e la protezione di piante che avevano bisogno di un clima pi temperato durante linverno. In seguito fu ampliata e dotata di un tetto in ferro e vetro per ospitare specie esotiche pi alte e bisognose di luce e calore.Lache abit nella Reggia negli anni 30 amava molto la serra e la fece abbellire e ampliare. Il gusto per lesotismo, riscontrabile sia nelle collezioni artistiche che in quelle botaniche, presente nei pi importanti siti borbonici, grazie alle relazioni internazionali sia a libello diplomatico che scientifiche, come ad esempio quelle con il botanico ingleseinvi a Dehnhardt dei semi di diverse specie di piante australiane.Ci sembra giusto, inoltre, ricordare che lartefice della rinnovata bellezza dei giardini fu(Bhle, 1787 Napoli,1870), quando nel 1840 divenne direttore del parco: botanico, entomologo ed architetto paesaggista, fin da giovane sinteress a botanica e giardinaggio, diventando in seguito aiuto giardiniere nel parco del Palazzo Reale di Schnbrunn, a Vienna.Come si pu leggere sul suddetto sitoConcludendo, unaltra preziosa gemma si unisce ad altre ancor pi prestigiose incluse nella Reggia- Museo di Capodimonte ed ora anche lantica Serra sar aperta al pubblico. https://capodimonte.cultura.gov.it/la-stufa-dei-fiori/