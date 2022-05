Bobby Watson star al “Lennie Tristano”

di Adriano Cisternino



Secondo appuntamento per la celebrazione dei quarant'anni del Jazz Club Lennie Tristano ad Aversa.Martedì 10 maggio (ore 21) all'Art Gallery 103 in piazza Lucarelli 16 va in onda il concerto dal titolo “” che vedrà sul palco il celebre sassofonista americano con un trio tutto napoletano composto da Elio Coppola alla batteria, Antonio Caps al pianoforte e Antonio Napolitano al contrabbasso.Dopo Frank Gambale, dunque, ecco ad Aversa un altro grande nome del jazz internazionale secondo una tradizione che, appunto, vanta una storia lunga quarant'anni e ricca di prestigiose partecipazioni.Bobby Watson è un sassofonista classe '53, cresciuto a Kansas City, una delle tradizionali culle del jazz, dove è nato fra gli altri anche un certo Charlie Parker.Ed è proprio al leggendario “” che in una certa misura si rifà il suono di Bobby Watson ascrivibile comunque ad uno stile hard bob.Laureato alla Miami University dove ha avuto come compagni di studi Pat Metheny e Jaco Pastorius, si trasferisce da Miami a New York, dove Watson entra a far parte dei Jazz Messengers di Art Blakey e diventa direttore musicale.Lascia il gruppo nel 1982 per una serie di collaborazioni di prestigio come quelle con Max Roach, i fratelli Branford e Wynton Marsalis per citarne qualcuna e per fondare il 29th Saxophone Quartet insieme con Ed Jackson e Rich Rothenberg e Jim Hartog.Prime apparizioni in Italia nell'85 dove fra l'altro registra “” e, negli anni '90, è anche ospite del club aversano.Stavolta avrà al suo fianco il trio del suo grande amico Elio Coppola, batterista di Somma Vesuviana, classe '85, e già di vasta esperienza internazionale che solo il Covid ha bloccato nel suo già intenso pendolarismo professionale fra Italia e Stati Uniti.Ma lui non si è fermato ed ha costituito il trio con Antonio Caps, brillante pianista dallo stile agile ed elegante, e Antonio Napolitano, giovane bassista già molto richiesto nel panorama nazionale.Durante il lockdown pandemico il trio si è prodotto in una serie di concerti in streaming molto seguiti in Italia e anche all'estero. Serata di grande jazz dunque al “Lennie Tristano”, come da quarantennale tradizione.Info al 3393637267 – 081 8901839 – info@fantasymusic.it