Il Napoli Basket vince e conquista la salvezza

di Mario Triggiani



Al termine di un incontro combattuto la Generazione Vincente Napoli Basket ha sconfitto la Fortitudo Kigili Bologna condannandola alla retrocessione ed assicurandosi la permanenza in Serie A.La gara sempre in equilibrio durante tutti i quaranta minuti, come si addice ad uno scontro diretto per la salvezza.Le azioni di gioco non sono esaltanti, con tante palle perse banali e triple sbagliate, ma lagonismo mostrato dalle due squadre in campo non ha avuto nulla da inviare alle serie playoff.In casa Napoli si vista la miglior gara stagionale di Gudaitis, che ha fatto impazzire i lunghi avversari segnando a ripetizione e conquistando rimbalzi offensivi.Il team partenopeo piazza il break decisivo nei minuti finali con Jordan Parks, che dopo tre quarti non eccellenti prima segna il canestro del sorpasso napoletano a un minuto dalla fine e poi segna dalla lunetta i liberi che certificano la vittoria della salvezza.Le premesse non erano incoraggianti per la Ge.Vi. dopo le quattro sconfitte consecutive ed impegnata in un palazzetto caldissimo come quello di Bologna al cospetto di una tifoseria consapevole di giocarsi la stagione in quaranta minuti.Gli azzurri, per, non si sono fatti scoraggiare dallimpegno proibitivo ed hanno conquistato una vittoria fondamentale per la pallacanestro napoletana, che potr godersi un altro anno di massima serie.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket, lultimo della stagione, sar domenica prossima al PalaBarbuto contro Pesaro.Sar unoccasione per concedersi una passerella davanti ai tifosi azzurri dopo aver conquistato una meritata quanto sudata salvezza.: Frazier 17, Manna, Aradori 4, Mancinelli, Durham 3, Zedda, Procida 5, Benzing 1, Fantinelli 2, Charalampoupolos 5, Groselle 19, Borra.: Zerini 4, McDuffie 15, Vitali 7, Velicka, Parks 9 , Marini , Uglietti 4, Lombardi, Gudaitis 14, Rich 11, Grassi.