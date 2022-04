Arriva l'International Jazz Day

di Adriano Cisternino



Arriva l'International Jazz Day, previsto come sempre per il 30 aprile, con celebrazioni in tutto il mondo. E il Pozzuoli Jazz Festival, promosso dall'Associazione Culturale Jazz and Conversation, non si lascia sfuggire l'occasione per partecipare alle celebrazioni e ribadire il forte legame tra il territorio e l'importante iniziativa cresciuta sotto l'egida dell'Unesco e tesa ad affermare ancora una volta che il jazz non soltanto musica ma un messaggio universale di pace e di condivisione.Due le localit del territorio flegreo coinvolte quest'anno dall'organismo diretto da Antimo Civero per il solenne appuntamento: il Macellum-Tempio di Serapide e l'Akademiadi Lucrino.Dalle 17 alle 18,30 il Macellum-Tempio di Serapide ospiter la giovane violinista e compositrice biellese Anais Drago, eletta miglior talento italiano 2021 dalla prestigiosa rivista Musica Jazz. Prevista anche la partecipazione degli studenti del liceo Musicale Melissa Bassi di Scampia, coordinati dal maestro Andrea Aymone.A partire dalle 19 l'evento si sposter all'Akademia presso il lago Lucrino, dove proseguir la performance di Anais Drago, accompagnata dalla partecipazione di numerosi altri artisti fra i quali Nicola Mingo, Enzo Amazio, Valentina Ranalli, Carlo Lomanto, Rossella Rizzaro, Francisco Delorenzini, Antonio Cece ed altri ancora che in queste ultime ore stanno facendo pervenire la loro adesione a questo evento mondiale.L'International Jazz Day infatti dal 2012 riunisce artisti, scuole, e appassionati in genere per promuovere la pace, la libert d'espressione e il dialogo fra le diverse culture che il jazz ben rappresenta, rivolgendosi soprattutto ai giovani il cui ruolo sicuramente fondamentale nella prospettiva dell'attuazione di un cambiamento sociale.