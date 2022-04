Il Napoli Basket perde ancora nei minuti finali

di Mario Triggiani zbr>

Al termine di un incontro combattuto la Generazione Vincente Napoli Basket uscita sconfitta contro il Banco di Sardegna Sassari, che si dimostrata pi concreta nei possessi decisivi.La gara stata sempre in equilibrio durante tutti i quaranta minuti, con tanti tentavi di fuga da parte del team sardo puntualmente ripreso dai padroni di casa, consapevoli dellimportanza del match.Tra i napoletani sono state molto positive le prestazioni di Rich e McDuffie, che hanno tenuto Napoli sempre in partita.Quando manca un minuto al termine Napoli sul -6 ma con il pallone in mano. McDuffie segna una tripla difficile con la mano del difensore in faccia e sul ribaltamento di fronte la solita asfissiante difesa di Uglietti costringe Bendzius allerrore.Sassari sceglie di mandare in lunetta Vitali, che sbaglia il secondi tiro libero con il rimbalzo prontamente catturato da Sassari.Gli ospiti possono cos allungare ai tiri liberi ed assicurarsi una vittoria che avvicina Sassari ai playoff e rende fondamentali le prossime gare della Ge.Vi..Dagli altri campi sono arrivati infatti risultati incoraggianti per Napoli, viste le sconfitte di Treviso e Fortitudo Bologna con Venezia e Varese, ma chiaro che Napoli non potr sperare sempre negli incastri favorevoli e dovr invece conquistarsi la salvezza a suon di vittorie.Domenica prossima la Generazione Vincente Napoli Basket scender infatti in campo nel posticipo serale al PalaDozza, affrontando in trasferta la Fortitudo in uno scontro diretto che potrebbe sancire la matematica salvezza degli azzurri in caso di vittoria e regalare un ultimo turno sereno la domenica successiva al PalaBarbuto contro Pesaro.: Zerini 7, McDuffie 26, Cannavina, Sinagra, Vitali 8, Velicka 4, Parks 1, Marini, Uglietti 6, Lombardi, Gudaitis 4, Rich 16.: Sanna, Bilan 10, Logan 12, Robinson 18, Kruslin 11, Gandini, Devecchi, Treier 2, Burnell 2, Bendzius 15, Gentile 4, Diop 4.